Под Харьковом лесничему грозит 12 лет заключения за помощь оккупантам
К 12 годам тюрьмы грозит лесничему из с. Черкасские Тишки, показывавшие оккупантам пути для ориентации на местности.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Материалы следствия
Досудебным расследованием установлено, что во время оккупации с.Черкасские Тишки Циркуновской территориальной громады Харьковского района лесничий добровольно пошел на сотрудничество с представителями так называемой ДНР и российскими военными, которые дислоцировались в селе. Он сопровождал окупантов по лесистой местности, чтобы те могли лучше ориентироваться в населенном пункте. Имея дружеские отношения с врагами, он стал "старшим" в деревне.
"Обвиняемый передал оккупантам информацию о наличии у односельчан транспортных средств" , - рассказывают в прокуратуре.
Кроме того, мужчина всячески выражал свою приверженность стране-агрессору. Да, он публично среди односельчан говорил, что поддерживает действия РФ.
Фото обвиняемого лесника
Фото: Telegram-канал Харьковская областная прокуратура
Рассмотрение дела
Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 61-летнего мужчины по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) и по факту признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436 -2 УК Украины).
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Дело будет рассмотрено в Харьковском районном суде Харьковской области.
Напомним, что правоохранители разоблачили харьковчанина, возглавлявшего оккупационную полицию Харьковщины . Это 38-летний харьковчанин, до 2014 года работавший в органах бывшей милиции, а после этого переехавший в оккупированную Луганщину.
А также мы писали об эксполицейском из Купянска, которому грозит пожизненное заключение. Муж "переобулся" за ежемесячную плату в 45 тысяч российских рублей.