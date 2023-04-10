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Под Харьковом лесничему грозит 12 лет заключения за помощь оккупантам

10 апреля 2023 15:39
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Под Харьковом лесничему грозит 12 лет заключения за помощь оккупантам
Дело будут рассматривать в Харьковском районном суде Харьковской области
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

К 12 годам тюрьмы грозит лесничему из с. Черкасские Тишки, показывавшие оккупантам пути для ориентации на местности.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

Досудебным расследованием установлено, что во время оккупации с.Черкасские Тишки Циркуновской территориальной громады Харьковского района лесничий добровольно пошел на сотрудничество с представителями так называемой ДНР и российскими военными, которые дислоцировались в селе. Он сопровождал окупантов по лесистой местности, чтобы те могли лучше ориентироваться в населенном пункте. Имея дружеские отношения с врагами, он стал "старшим" в деревне.

"Обвиняемый передал оккупантам информацию о наличии у односельчан транспортных средств" , - рассказывают в прокуратуре.

Кроме того, мужчина всячески выражал свою приверженность стране-агрессору. Да, он публично среди односельчан говорил, что поддерживает действия РФ.

Фото обвиняемого лесника Фото: Telegram-канал Харьковская областная прокуратура

Фото обвиняемого лесника
Фото: Telegram-канал Харьковская областная прокуратура

Рассмотрение дела

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 61-летнего мужчины по факту пособничества государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины) и по факту признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436 -2 УК Украины).

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Дело будет рассмотрено в Харьковском районном суде Харьковской области.

Напомним, что правоохранители разоблачили харьковчанина, возглавлявшего оккупационную полицию Харьковщины . Это 38-летний харьковчанин, до 2014 года работавший в органах бывшей милиции, а после этого переехавший в оккупированную Луганщину.

А также мы писали об эксполицейском из Купянска, которому грозит пожизненное заключение. Муж "переобулся" за ежемесячную плату в 45 тысяч российских рублей.

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