Підпал об'єктів критичної інфраструктури — у Близнюках молодик виконував завдання РФ

Обвинувачений у диверсіях на залізниці під час суду. Фото: Харківська обласна прокуратура

Мешканець селища Близнюки Харківської області на замовлення Росії вчиняв диверсії на залізниці. Він підпалювати релейні шафи Укрзалізниці.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури у четвер, 28 листопада.

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Деталі справи

За інформацією правоохоронців, через месенджер Telegram на молодика, якому на той момент було 17 років, вийшов чоловік, який запропонував підзаробити.

"Йому поставили задачу підпалювати релейні шафи Укрзалізниці на території Лозівського району за грошову винагороду. Куратор пояснив, як саме треба діяти. Однією з умов співпраці було обов’язкове надсилання фото, що шафа дійсно знищена", — йдеться у повідомленні.

Релейна шафа Укрзалізниці. Фото: Харківська обласна прокуратура

В прокуратурі додали, що у середині серпня 2024 року хлопцю вдалось підпалити кілька релейних шаф, однак під час чергової спроби його затримали.

"Попередньо встановлено, що молодик був завербований спецслужбами рф для дестабілізації ситуації в регіоні. На суд молодий чоловік очікує, перебуваючи під вартою", — зазначили правоохоронці.

Хлопця судитимуть за фактами вчинення диверсій і замаху на них. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Наслідки підпалу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також ми писали, що троє молодиків на замовлення куратора з інтернету палили важливі об'єкти у різних регіонах України. Наймолодшому з них 15 років. Тепер хлопцям загрожують тюремні строки.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України знешкодила у Харкові групу агентів російської воєнної розвідки. Вони підірвали автомобіль з військовим ЗСУ та готували нові теракти.