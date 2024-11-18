Теракти у Харкові — СБУ затримала агентів РФ, які готували диверсії

Один з російських агентів, якого затримали у Харкові. Фото: СБУ

Служба безпеки України знешкодила у Харкові групу агентів російської воєнної розвідки. Вони підірвали автомобіль з військовим ЗСУ та готували нові теракти.

Про це повідомляє Служба безпеки України у понеділок, 18 листопада.

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У червні цього року агенти РФ підірвали автомобіль українського захисника. Військовослужбовець отримав важкі поранення.

"Для вчинення теракту фігуранти відслідкували місце паркування машини у Харкові та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій", — зазначають в СБУ.

Допис СБУ про викриття групи російських агентів. Фото: скриншот

Контррозвідка Служби безпеки викрила злочинців. Працювали на РФ четверо місцевих жителів: харківський інженер-програміст, колишній військовий та двоє безробітних. Їхню діяльність координував боєць так званої ДНР.

Готували ще один теракт

Після того, як російські агенти підірвали машину українського захисника, вони готували ще один теракт. Фігуранти зробили вибуховий пристрій та намагалися сховати його у заздалегідь облаштованому схроні.

"Одночасно фігуранти отримали завдання відслідкувати та пустити під укіс залізничний потяг, який перевозив військову техніку ЗСУ на передову", — інформує СБУ.

Затримання одного із російських агентів. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала всіх чотирьох учасників групи. Одного із фігурантів — "на гарячому", коли він намагався заховати коробку з вибухівкою.

Інших агентів затримали за адресами їхнього проживання. Під час обшуків у них вилучили вибухівку, а також мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Вибухівка, яку намагався встановити один з агентів РФ. Фото: СБУ

Затриманим повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд виніс вирок колаборанту з Харківської області. Він транслював російські телеканали під час окупації Куп'янська.

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