Поджог объектов критической инфраструктуры — в Близнецах молодой человек выполнял задачи РФ

Обвиняемый в диверсиях на железной дороге во время суда. Фото: Харьковская областная прокуратура

Житель поселка Близнецы Харьковской области по заказу России совершал диверсии на железной дороге. Он поджигал релейные шкафы Укрзализныци.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в четверг, 28 ноября.

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По информации правоохранителей, через мессенджер Telegram на парня, которому на тот момент было 17 лет, вышел мужчина, который предложил подзаработать.

"Ему поставили задачу поджигать релейные шкафы Укрзализныци на территории Лозовского района за денежное вознаграждение. Куратор объяснил, как именно нужно действовать. Одним из условий сотрудничества была обязательная отправка фото, что шкаф действительно уничтожен", — говорится в сообщении.

Релейный шкаф Укрзализныци. Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре добавили, что в середине августа 2024 парню удалось поджечь несколько релейных шкафов, однако во время очередной попытки его задержали.

"Предварительно установлено, что молодой человек был завербован спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в регионе. Суд он ожидает, находясь под стражей", — отметили правоохранители.

Парня будут судить за совершение диверсий и покушения на них. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Последствия поджога. Фото: Харьковская областная прокуратура

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