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Под Харьковом мужчина по запросу РФ совершал диверсии — фото

28 ноября 2024 14:38
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Поджог объектов критической инфраструктуры — в Близнецах молодой человек выполнял задачи РФ
Обвиняемый в диверсиях на железной дороге во время суда. Фото: Харьковская областная прокуратура
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Житель поселка Близнецы Харьковской области по заказу России совершал диверсии на железной дороге. Он поджигал релейные шкафы Укрзализныци.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в четверг, 28 ноября.

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По информации правоохранителей, через мессенджер Telegram на парня, которому на тот момент было 17 лет, вышел мужчина, который предложил подзаработать.

"Ему поставили задачу поджигать релейные шкафы Укрзализныци на территории Лозовского района за денежное вознаграждение. Куратор объяснил, как именно нужно действовать. Одним из условий сотрудничества была обязательная отправка фото, что шкаф действительно уничтожен", — говорится в сообщении.

Близнецы поджог железная дорога
Релейный шкаф Укрзализныци. Фото: Харьковская областная прокуратура

В прокуратуре добавили, что в середине августа 2024 парню удалось поджечь несколько релейных шкафов, однако во время очередной попытки его задержали.

"Предварительно установлено, что молодой человек был завербован спецслужбами РФ для дестабилизации ситуации в регионе. Суд он ожидает, находясь под стражей", — отметили правоохранители.

Парня будут судить за совершение диверсий и покушения на них. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Лозовский район поджог железная дорога релейный шкаф
Последствия поджога. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также мы писали, что трое молодых людей по заказу куратора из интернета жгли важные объекты в разных регионах Украины. Младшему из них 15 лет. Теперь ребятам грозят тюремные сроки.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины обезвредила в Харькове группу агентов российской военной разведки. Они взорвали автомобиль с военным ВСУ и готовили новые теракты.

Укрзализныця Харьков Харьковская область поджог прокуратура диверсия Коллаборант

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