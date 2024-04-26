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Під Харковом затримали колаборантів, які коригували вогонь по позиціях Сил оборони

26 квітня 2024 13:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Під Харковом затримали колаборантів, які коригували вогонь по позиціях Сил оборони
Працівники СБУ затримали колаборанта. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки України затримала коригувальників, які наводили російські КАБи на позиції Сил оборони під Харковом. Таким чином вдалося запобігти новим спробам загарбників завдати вогневого ураження по українських захисниках.

Про це повідомили в СБУ у п'ятницю, 26 квітня.

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"У результаті спецоперації у прифронтовому регіоні нейтралізовано агентурну групу російської розвідки, яка готувала серію повітряних атак на позиції ЗСУ", — говориться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що серед головних цілей агресора були фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ, які обороняють обласний центр.

Для удару по локаціях ЗСУ росіяни планували застосувати надважкі керовані авіабомби. Щоб скоригувати російські КАБи на ціль, загарбники дистанційно залучили двох колаборантів з Харкова.

В СБУ розповіли, що маскуючись під приватних ремонтників, ці люди поодинці мандрували областю і приховано фіксували місця базування українських військ та розташування оборонних ліній.

Отриману інформацію обидва фігуранти передавали "зв’язковому" російської розвідки за допомогою месенджерів.

Зв'язковим був їхній місцевий житель, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та приєднався до російських військ.

СБУ затримала зрадника
Працівники СБУ затримали колаборанта. Фото: СБУ

Оперативні заходи СБУ

СБУ дізналася про плани ворога ще на початковому етапі розвідувальної діяльності цих агентів. Завдяки цьому вдалося задокументувати кожен крок колаборантів та провести комплексні заходи для захисту позицій ЗСУ.

Обох зловмисників було затримано у власних помешканнях. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони, з яких вони комунікували з окупантами.

Фігурантам справи повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Зрадникам загрожує від 8 років тюрми до довічного ув’язнення.

колаборант
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишній депутат Комуністичної партії отримав вирок у 15 років позбавлення волі. Він був залучений до коригування ракетних ударів по території Запоріжжя.

Раніше ми писали, що правоохоронці затримали агента Федеральної служби безпеки РФ. Він передавав ворогу інформацію про дислокацію українських оборонних сил у Харківській та Миколаївській області.

СБУ
війна
Харків
Україна
Колаборант

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