Зливав дані про позиції ЗСУ — на Харківщині затримали агента ФСБ

Затриманий колаборант. Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали агента Федеральної служби безпеки РФ. Він передавав ворогу інформацію про дислокацію українських оборонних сил у Харківській та Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 25 квітня.

Читайте також:

Деталі справи

Чоловіку оголосили підозру у розповсюдженні конфіденційної інформації про переміщення та місцезнаходження Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно з законодавством України, без попереднього оприлюднення цієї інформації Генштабом ЗСУ, Міністерством оборони України чи іншими уповноваженими державними органами, що є злочином за умов воєнного стану.

Згідно з матеріалами слідства, колишній військовослужбовець однієї з українських військових частин, перед звільненням у запас, добровільно вступив у змову з представником ФСБ РФ. Він передавав через месенджер "Signal" російському куратору відомості про місцеположення українських оборонних сил та військової техніки у містах Лозова Харківської області, Миколаїв та Миколаївській області. Ця інформація була потрібна ворогу для здійснення точкових авіаційних ударів по позиціях українських захисників.

Підозрюваного затримали неподалік від лінії фронту на Куп’янському напрямку. Він намагався таємно дістатися до позицій окупантів, але його план був зірваний. У разі успіху, агент мав намір дістатися до філії ФСБ РФ у тимчасово окупованій частині Луганської області.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, силовики СБУ затримали в Києві колаборанта, який допомагав окупантам робити зуби дракона.

Нещодавно служба безпеки України затримала в Харкові чоловіка, який планував скорегувати російські авіаційні бомби для удару по базі спецпризначенців ГУР.