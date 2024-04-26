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Под Харьковом задержали коллаборантов, корректировавших огонь по позициям Сил обороны

26 апреля 2024 13:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Под Харьковом задержали коллаборантов, корректировавших огонь по позициям Сил обороны
Сотрудники СБУ задержали коллаборанта. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины задержала корректировщиков, которые приводили российские КАБ на позиции Сил обороны под Харьковом. Таким образом удалось предотвратить новые попытки захватчиков нанести огневое поражение по украинским защитникам.

Об этом сообщили в СБУ в пятницу, 26 апреля.

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"В результате спецоперации в прифронтовом регионе нейтрализована агентурная группа российской разведки, которая готовила серию воздушных атак на позиции ВСУ", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что среди главных целей агрессора были фортификационные сооружения и укрепрайоны украинских войск, обороняющих областной центр.

Для удара по локациям ВСУ россияне планировали применить сверхтяжелые управляемые авиабомбы. Чтобы скорректировать российские КАБы на цель, захватчики дистанционно привлекли двух коллаборантов из Харькова.

В СБУ рассказали, что маскируясь под частных ремонтников, эти люди в одиночку путешествовали по области и скрыто фиксировали места базирования украинских войск и расположения оборонных линий.

Полученную информацию оба фигуранта передавали "связной" российской разведке с помощью мессенджеров.

Связным был их местный житель, который в 2014 году выехал в временно оккупированный Донецк и присоединился к российским войскам.

СБУ задержала предателя
Сотрудники СБУ задержали коллаборанта. Фото: СБУ

Оперативные мероприятия СБУ

СБУ узнала о планах врага еще на начальном этапе разведывательной деятельности этих агентов. Благодаря этому удалось задокументировать каждый шаг коллаборантов и провести комплексные меры по защите позиций ВСУ.

Оба злоумышленника были задержаны в собственных помещениях. В ходе обыска у них изъяты мобильные телефоны, с которых они коммуникировали с оккупантами.

Фигурантам дела сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Предателям грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

коллаборант
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, бывший депутат Коммунистической партии получил приговор в 15 лет лишения свободы. Он был вовлечен в корректировку ракетных ударов по территории Запорожья.

Ранее мы писали, что стражи порядка задержали агента Федеральной службы безопасности РФ. Он передавал врагу информацию о дислокации украинских оборонных сил в Харьковской и Николаевской области.

СБУ
война
Харьков
Украина
Коллаборант

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