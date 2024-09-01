Прикордонники перетворили російську зенітку на попіл — ефектне відео

Знищення техніки росіян під Вовчанськом. Фото: скриншот

На півночі Харківщини прикордонники, у складі Сил оборони, продовжують нищити озброєння та техніку загарбників. Цього разу вдалося знищити зенітну установку росіян.

Про це повідомили у пресслужбі бригади "Гарт".

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Прикордонники розповідають, що розвідувально-ударна група безпілотних літальних апаратів (БпЛА) підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" досягла чергового успіху.

Під час виконання бойового завдання на Вовчанському напрямку, вони виявили та знищили зенітну артилерійську установку росіян ЗУ-23-2, що знаходилась на вогневій позиції у лісосмузі.

Точний удар FPV-дрона вразив ворожу техніку, спричинивши детонацію боєкомплекту та повне знищення цілі. За свідченням бійців, установка вигоріла вщент, залишивши після себе лише згарище.