Пограничники превратили российскую зенитку в пепел — эффектное видео

Уничтожение техники россиян под Волчанском. Фото: скриншот

На севере Харьковской области пограничники, в составе Сил обороны, продолжают уничтожать вооружение и технику захватчиков. В этот раз удалось уничтожить зенитную установку россиян.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады "Гарт".

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Пограничники рассказывают, что разведывательно-ударная группа беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) подразделения "Скорпион" бригады "Гарт" добилась очередного успеха.

Во время выполнения боевого задания на Волчанском направлении они обнаружили и уничтожили зенитную артиллерийскую установку россиян ЗУ-23-2, которая находилась на огневой позиции в лесополосе.

Точный удар FPV-дрона поразил вражескую технику, вызвав детонацию боекомплекта и полное уничтожение цели. По свидетельству бойцов, установка выгорела дотла, оставив после себя только пожарище.