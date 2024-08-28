Прикордонники завдали ударів по зосередженню ворога на Вовчанському напрямку — відео

Російська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів та їхню техніку на нашій землі. Так, прикордонники відпрацювали по ворожих цілях на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у середу, 28 серпня.

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На відео видно, як прикордонники бригади "Гарт" ефектно відпрацьовують по ворожих цілях на Вовчанському напрямку.

Українські бійці завдали вогневого ураження по місцях розташування особового складу росіян, їх фортифікаційних спорудах, техніці та складах з боєкомплектами.