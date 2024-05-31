У Харкові ліквідовують наслідки російських ударів по місту 31 травня

Рятувальні роботи у Харкові. Фоото: ДСНС

Сьогодні вночі ворог в черговий раз завдав масованого ракетного удару по житлових районах Харкова. Від вибухів постраждало 24 людини, четверо людей загинуло.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Telegram у п'ятницю, 30 травня.

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"Сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову. Від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі", — заявили в ДСНС.

Росіяни вдарили одразу по кількох вулицях. Сталися займання та значні руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури, також загорівся сосновий бір. Загальна площа пожежі склала 1200 кв.м.

"Одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого, були повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з його під'їздів. Сталася пожежа на площі 80 кв.м. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували 6 людей, з них 1 дитину. Загалом в результаті ракетного удару по Харкову загинуло 3 особи, ще щонайменше 24 людини постраждало", — йдеться в повідомленні рятувальників.

Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: ДСНС

Зруйнований будинок у Харкові. Фото: ДСНС

Представники поліції на місці обстрілу в Харкові. Фото: Нацполіція

Робота рятувальників після вибухів у Харкові. Фото: ДСНС 1 / 4

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що коли рятувальники вирушили ліквідовувати наслідки обстрілів, то росіяни повторно вдарили, внаслідок цього пошкоджено пожежний автомобіль та авто "швидкої".

Пост Синєгубова в Telegram

Наразі триває ліквідація наслідків російських ракетних ударів.

В свою чергу, міський голова Харкова Ігор терехов повідомив, що під завалами будинків ще можуть бути люди, тому пошукові роботи не зупиняються.

Пост Терехова в Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 31 травня росіяни завдали ракетного удару по Харкову. У місті і ввечері 30 травня, і вночі 31 травня лунали вибухи. Окупанти завдали удару по багатоквартирному житловому будинку.

Також ми повідомляли про те, що росіяни повторно вдарили по місцю, де вже тривали роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Рятувальники зазначали, що під завалами можуть перебувати люди.