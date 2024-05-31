У Харкові ліквідовують наслідки російських ударів по місту 31 травня

Під завалами можуть бути люди — які наслідки влучання російської ракети по п'ятиповерхівці у Харкові
Сьогодні вночі ворог в черговий раз завдав масованого ракетного удару по житлових районах Харкова. Від вибухів постраждало 24 людини, четверо людей загинуло.
Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Telegram у п'ятницю, 30 травня.
Нічні вибухи в Харкові та їх наслідки
"Сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову. Від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі", — заявили в ДСНС.
Росіяни вдарили одразу по кількох вулицях. Сталися займання та значні руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури, також загорівся сосновий бір. Загальна площа пожежі склала 1200 кв.м.
"Одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого, були повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з його під'їздів. Сталася пожежа на площі 80 кв.м. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували 6 людей, з них 1 дитину. Загалом в результаті ракетного удару по Харкову загинуло 3 особи, ще щонайменше 24 людини постраждало", — йдеться в повідомленні рятувальників.
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Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: ДСНС
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Зруйнований будинок у Харкові. Фото: ДСНС
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Представники поліції на місці обстрілу в Харкові. Фото: Нацполіція
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Робота рятувальників після вибухів у Харкові. Фото: ДСНС
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що коли рятувальники вирушили ліквідовувати наслідки обстрілів, то росіяни повторно вдарили, внаслідок цього пошкоджено пожежний автомобіль та авто "швидкої".
Наразі триває ліквідація наслідків російських ракетних ударів.
В свою чергу, міський голова Харкова Ігор терехов повідомив, що під завалами будинків ще можуть бути люди, тому пошукові роботи не зупиняються.
Нагадаємо, в ніч проти 31 травня росіяни завдали ракетного удару по Харкову. У місті і ввечері 30 травня, і вночі 31 травня лунали вибухи. Окупанти завдали удару по багатоквартирному житловому будинку.
Також ми повідомляли про те, що росіяни повторно вдарили по місцю, де вже тривали роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Рятувальники зазначали, що під завалами можуть перебувати люди.
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