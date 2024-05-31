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Під завалами можуть бути люди — які наслідки влучання російської ракети по п'ятиповерхівці у Харкові

31 травня 2024 07:48
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Харкові ліквідовують наслідки російських ударів по місту 31 травня
Рятувальні роботи у Харкові. Фоото: ДСНС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Сьогодні вночі ворог в черговий раз завдав масованого ракетного удару по житлових районах Харкова. Від вибухів постраждало 24 людини, четверо людей загинуло.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій в Telegram у п'ятницю, 30 травня.

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"Сьогодні вночі ворог завдав масованих ракетних ударів по місту Харкову. Від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі", — заявили в ДСНС.

Росіяни вдарили одразу по кількох вулицях. Сталися займання та значні руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури, також загорівся сосновий бір. Загальна площа пожежі склала 1200 кв.м.

"Одна з ракет поцілила у п'ятиповерховий житловий будинок, в наслідок чого, були повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з його під'їздів. Сталася пожежа на площі 80 кв.м. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували 6 людей, з них 1 дитину. Загалом в результаті ракетного удару по Харкову загинуло 3 особи, ще щонайменше 24 людини постраждало", — йдеться в повідомленні рятувальників.

  • Пожежа в будинку
    Пожежа в будинку після обстрілу. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілів у Харкові
    Зруйнований будинок у Харкові. Фото: ДСНС
  • Працівники поліції
    Представники поліції на місці обстрілу в Харкові. Фото: Нацполіція
  • Рятувальні роботи
    Робота рятувальників після вибухів у Харкові. Фото: ДСНС
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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що коли рятувальники вирушили ліквідовувати наслідки обстрілів, то росіяни повторно вдарили, внаслідок цього пошкоджено пожежний автомобіль та авто "швидкої".

Пост Синєгубова
Пост Синєгубова в Telegram

Наразі триває ліквідація наслідків російських ракетних ударів. 

В свою чергу, міський голова Харкова Ігор терехов повідомив, що під завалами будинків ще можуть бути люди, тому пошукові роботи не зупиняються.

Пост Терехова
Пост Терехова в Telegram

Нагадаємо, в ніч проти 31 травня росіяни завдали ракетного удару по Харкову. У місті і ввечері 30 травня, і вночі 31 травня лунали вибухи. Окупанти завдали удару по багатоквартирному житловому будинку.

Також ми повідомляли про те, що росіяни повторно вдарили по місцю, де вже тривали роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Рятувальники зазначали, що під завалами можуть перебувати люди.

війна в Україні
Харків
ДСНС
обстріли

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