В Харькове ликвидируют последствия российских ударов по городу 31 мая

Спасательные роботы в Харькове. Фото: ГСЧС

Сегодня ночью враг в очередной раз нанес массированный ракетный удар по жилым районам Харькова. От взрывов пострадали 24 человека, четыре человека погибли.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram в пятницу, 30 мая.

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"Сегодня ночью враг нанес массированные ракетные удары по городу Харькову. От взрывов пострадали жилые дома, дворовые застройки, транспортные средства, частные предприятия и объекты торговли", — заявили в ГСЧС.

Россияне ударили сразу по нескольким улицам. Произошли возгорания и значительные разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры, загорелся сосновый бор. Общая площадь пожара составила 1200 кв.

"Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего были полностью разрушены конструкции с 3-го по 5-й этажи одного из его подъездов. Произошел пожар на площади 80 кв.м. Из полуразрушенного дома ГСЧСники спасли 6 человек, из них 1 ребенка", — сообщили спасатели.

Пожар в доме после обстрела. Фото: ГСЧС

Разрушенный дом в Харькове. Фото: ГСЧС

Представители полиции на месте обстрелов в Харькове. Фото: Нацполиция

Работа спасателей после взрывов в Харькове. Фото: ГСЧС 1/4 ​ 4

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что когда спасатели отправились ликвидировать последствия обстрелов, то россияне повторно ударили, в результате поврежден пожарный автомобиль и авто "скорой".

Пост Синегубова в Telegram

В настоящее время идет ликвидация последствий российских ракетных ударов.

В свою очередь, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами домов еще могут быть люди, поэтому поисковые работы не останавливаются.

Пост Терехова в Telegram

Напомним, в ночь на 31 мая россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В городе и вечером 30 мая, и ночью 31 мая раздавались взрывы. Оккупанты нанесли удар по многоквартирному жилому дому.

Также мы сообщали о том, что россияне повторно ударили по месту, где продолжались работы по ликвидации последствий обстрела. Спасатели отмечали, что под завалами могут находиться люди.