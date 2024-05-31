В Харькове ликвидируют последствия российских ударов по городу 31 мая

Под завалами могут быть люди — последствия попадания российской ракеты по пятиэтажке в Харькове
Сегодня ночью враг в очередной раз нанес массированный ракетный удар по жилым районам Харькова. От взрывов пострадали 24 человека, четыре человека погибли.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram в пятницу, 30 мая.
Ночные взрывы в Харькове и их последствия
"Сегодня ночью враг нанес массированные ракетные удары по городу Харькову. От взрывов пострадали жилые дома, дворовые застройки, транспортные средства, частные предприятия и объекты торговли", — заявили в ГСЧС.
Россияне ударили сразу по нескольким улицам. Произошли возгорания и значительные разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры, загорелся сосновый бор. Общая площадь пожара составила 1200 кв.
"Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, в результате чего были полностью разрушены конструкции с 3-го по 5-й этажи одного из его подъездов. Произошел пожар на площади 80 кв.м. Из полуразрушенного дома ГСЧСники спасли 6 человек, из них 1 ребенка", — сообщили спасатели.
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Пожар в доме после обстрела. Фото: ГСЧС
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Разрушенный дом в Харькове. Фото: ГСЧС
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Представители полиции на месте обстрелов в Харькове. Фото: Нацполиция
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Работа спасателей после взрывов в Харькове. Фото: ГСЧС
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что когда спасатели отправились ликвидировать последствия обстрелов, то россияне повторно ударили, в результате поврежден пожарный автомобиль и авто "скорой".
В настоящее время идет ликвидация последствий российских ракетных ударов.
В свою очередь, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами домов еще могут быть люди, поэтому поисковые работы не останавливаются.
Напомним, в ночь на 31 мая россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В городе и вечером 30 мая, и ночью 31 мая раздавались взрывы. Оккупанты нанесли удар по многоквартирному жилому дому.
Также мы сообщали о том, что россияне повторно ударили по месту, где продолжались работы по ликвидации последствий обстрела. Спасатели отмечали, что под завалами могут находиться люди.
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