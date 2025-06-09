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Головна Харків Підозрюваний у справі Харківобленерго вийшов із СІЗО — журналіст

Підозрюваний у справі Харківобленерго вийшов із СІЗО — журналіст

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 23:59
Підозрюваний в організації корупційної схеми Міндіч вийшов із СІЗО
Суддя виносить вирок. Ілюстративне фото: Freepik

Підозрюваний в організації корупційної схеми на Харківобленерго Леонід Міндіч вийшов з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram у понеділок, 9 червня.

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Підозрюваний в організації схеми в Харківобленерго вийшов із СІЗО

За інформацією журналіста, за Леоніда Міндіча внесли 8 мільйонів гривень застави. Він вийшов з-під варти й на нього поклали низку зобов'язань:

  • прибувати за першою вимогою;
  • не залишати межі Києва та Київської області без дозволу;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вважають Леоніда Міндіча організатором схеми із заволодіння понад 12,5 мільйонами гривень та замаху на заволодіння ще 120 мільйонів гривень коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.

Харківобленерго схема
Скриншот повідомлення журналіста/Telegram

Раніше ми інформували, що правоохоронці НАБУ та САП оголосили підозру організатору корупційної схеми на закупівлях Харківобленерго

Також ми повідомляли, що ЗМІ пов'язали схеми Харківобленерго з родичем учасника "Квартал-95".

корупція гроші чиновники застава судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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