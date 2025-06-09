Підозрюваний в організації корупційної схеми Міндіч вийшов із СІЗО

Суддя виносить вирок. Ілюстративне фото: Freepik

Підозрюваний в організації корупційної схеми на Харківобленерго Леонід Міндіч вийшов з-під варти. За нього внесли заставу у розмірі 8 мільйонів гривень.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram у понеділок, 9 червня.

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За інформацією журналіста, за Леоніда Міндіча внесли 8 мільйонів гривень застави. Він вийшов з-під варти й на нього поклали низку зобов'язань:

прибувати за першою вимогою;

не залишати межі Києва та Київської області без дозволу;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вважають Леоніда Міндіча організатором схеми із заволодіння понад 12,5 мільйонами гривень та замаху на заволодіння ще 120 мільйонів гривень коштів АТ "Харківобленерго" під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.

Скриншот повідомлення журналіста/Telegram

Раніше ми інформували, що правоохоронці НАБУ та САП оголосили підозру організатору корупційної схеми на закупівлях Харківобленерго

Також ми повідомляли, що ЗМІ пов'язали схеми Харківобленерго з родичем учасника "Квартал-95".