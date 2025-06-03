Родич Тимура Міндіча може бути причетним до схеми на закупівлях Харківобленерго — ЗМІ

Правоохоронці спілкуються з підозрюваним. Фото: Олег Новіков

НАБУ затримало родича співвласника Кварталу 95 під час ймовірної його втечі за кордон. Йдеться про особу, пов'язану родинними зв'язками з Тимуром Міндічем, яку підозрюють в організації схем заволодіння коштами Харківоблаенерго.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков у Telegram.

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"Антикорупційні органи затримали родича співвласника ТОВ "Квартал 95" Тимура Міндіча. Слідство вважає його організатором схем заволодіння коштами АТ "Харківобленерго" на закупівлях трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів. Його тимчасово арештували під час спроби залишити територію України", — йдеться в повідомленні Новікова.

Журналіст також зазначив, що ексочільник Харківобленерго Костянтин Логвиненко змовився із родичем Міндіча, який контролював низку комерційних підприємств-постачальників енергообладнання. Таким чином чоловіки створили злочинну групу, куди увійшли й інші працівники товариства.

"Часткове виконання договорів закупівлі обладнання протягом 2021–2022 років завдало АТ "Харківобленерго" збитків на 12,5 млн грн. Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ", — додав Новіков.

Скриншот допису Олега Новікова в Telegram

Нагадаємо, що НАБУ опублікувало деталі справи про корупційні схеми на закупівлях енергообладнання для Харківобленерго. Правоохоронці повідомили, що затримали організатора при спробі втечі за кордон.

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