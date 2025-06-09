Подозреваемый в организации коррупционной схемы Миндич вышел из СИЗО

Подозреваемый по делу Харьковоблэнерго вышел из СИЗО — журналист
Подозреваемый в организации коррупционной схемы на Харьковоблэнерго Леонид Миндич вышел из-под стражи. За него внесли залог в размере 8 миллионов гривен.
Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в понедельник, 9 июня.
Подозреваемый в организации схемы в Харьковоблэнерго вышел из СИЗО
По информации журналиста, за Леонида Миндича внесли 8 миллионов гривен залога. Он вышел из-под стражи и на него возложили ряд обязательств:
- прибывать по первому требованию;
- не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения;
- сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
- сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.
Как известно, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) считают Леонида Миндича организатором схемы по завладению более 12,5 миллионами гривен и покушения на завладение еще 120 миллионов гривен средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов.
Ранее мы информировали, что правоохранители НАБУ и САП объявили подозрение организатору коррупционной схемы на закупках Харьковоблэнерго
Также мы сообщали, что СМИ связали схемы Харьковоблэнерго с родственником участника "Квартал-95".
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