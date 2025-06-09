Подозреваемый в организации коррупционной схемы Миндич вышел из СИЗО

Судья выносит приговор. Иллюстративное фото: Freepik

Подозреваемый в организации коррупционной схемы на Харьковоблэнерго Леонид Миндич вышел из-под стражи. За него внесли залог в размере 8 миллионов гривен.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в понедельник, 9 июня.

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По информации журналиста, за Леонида Миндича внесли 8 миллионов гривен залога. Он вышел из-под стражи и на него возложили ряд обязательств:

прибывать по первому требованию;

не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) считают Леонида Миндича организатором схемы по завладению более 12,5 миллионами гривен и покушения на завладение еще 120 миллионов гривен средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов.

Скриншот сообщения журналиста/Telegram

Ранее мы информировали, что правоохранители НАБУ и САП объявили подозрение организатору коррупционной схемы на закупках Харьковоблэнерго

Также мы сообщали, что СМИ связали схемы Харьковоблэнерго с родственником участника "Квартал-95".