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Главная Харьков Подозреваемый по делу Харьковоблэнерго вышел из СИЗО — журналист

Подозреваемый по делу Харьковоблэнерго вышел из СИЗО — журналист

Ua en ru
Дата публикации 9 июня 2025 23:59
Подозреваемый в организации коррупционной схемы Миндич вышел из СИЗО
Судья выносит приговор. Иллюстративное фото: Freepik

Подозреваемый в организации коррупционной схемы на Харьковоблэнерго Леонид Миндич вышел из-под стражи. За него внесли залог в размере 8 миллионов гривен.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков в Telegram в понедельник, 9 июня.

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Подозреваемый в организации схемы в Харьковоблэнерго вышел из СИЗО

По информации журналиста, за Леонида Миндича внесли 8 миллионов гривен залога. Он вышел из-под стражи и на него возложили ряд обязательств:

  • прибывать по первому требованию;
  • не покидать пределы Киева и Киевской области без разрешения;
  • сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;
  • сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) считают Леонида Миндича организатором схемы по завладению более 12,5 миллионами гривен и покушения на завладение еще 120 миллионов гривен средств АО "Харьковоблэнерго" при закупке трансформаторного оборудования и электроизмерительных приборов.

Харківобленерго схема
Скриншот сообщения журналиста/Telegram

Ранее мы информировали, что правоохранители НАБУ и САП объявили подозрение организатору коррупционной схемы на закупках Харьковоблэнерго

Также мы сообщали, что СМИ связали схемы Харьковоблэнерго с родственником участника "Квартал-95".

коррупция деньги чиновники залог судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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