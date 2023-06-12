Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Підозрюваного у загибелі двох курсантів на Харківщині відправили під домашній арешт arrow

Підозрюваного у загибелі двох курсантів на Харківщині відправили під домашній арешт

12 червня 2023 19:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Підозрюваного у загибелі двох курсантів на Харківщині відправили під домашній арешт
Ілюстративне фото судді. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 12 червня, суд відправив під цілодобовий домашній арешт до 12 серпня начальника піротехнічної кафедри Національного університету цивільного захисту. Курсанти цього закладу загинули внаслідок детонації снаряда на Харківщині.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Цілодобовий домашній арешт до 12 серпня

Прокурори заявили, що будуть оскаржувати це рішення і просити більш сувору міру покарання.

"Прокурори оскаржуватимуть це судове рішення. Проситимуть обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", — сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Зазначається, що викладача звільнили з вишу.

Що відомо про загибель курсантів

Наприкінці травня, а саме 31 числа, двоє курсантів Національного університету цивільного захисту загинули в гуртожитку внаслідок вибуху, коли "намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж", кажуть анонімно їхні однокурсники.

Зазначається, що курсанти розбирали боєприпас за наказом керівника без його нагляду. Ще один курсант зазнав поранень.

Загиблі курсанти — 22-річний Роман Сліпець з Луганської області та 21-річний Євгеній Кочетов із Запорізької області — навчалися на 3 курсі, мали стати саперами. Обидва померли у кареті "швидкої".

Нагадаємо, раніше ми писали, що курсант Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду. На місці події була передсмертна записка.

Також ми писали, що працівники ДБР розслідували кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB