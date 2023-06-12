Підозрюваного у загибелі двох курсантів на Харківщині відправили під домашній арешт

Ілюстративне фото судді. Фото: google.com

Сьогодні, 12 червня, суд відправив під цілодобовий домашній арешт до 12 серпня начальника піротехнічної кафедри Національного університету цивільного захисту. Курсанти цього закладу загинули внаслідок детонації снаряда на Харківщині.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Прокурори заявили, що будуть оскаржувати це рішення і просити більш сувору міру покарання.

"Прокурори оскаржуватимуть це судове рішення. Проситимуть обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави", — сказав речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Зазначається, що викладача звільнили з вишу.

Що відомо про загибель курсантів

Наприкінці травня, а саме 31 числа, двоє курсантів Національного університету цивільного захисту загинули в гуртожитку внаслідок вибуху, коли "намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж", кажуть анонімно їхні однокурсники.

Зазначається, що курсанти розбирали боєприпас за наказом керівника без його нагляду. Ще один курсант зазнав поранень.

Загиблі курсанти — 22-річний Роман Сліпець з Луганської області та 21-річний Євгеній Кочетов із Запорізької області — навчалися на 3 курсі, мали стати саперами. Обидва померли у кареті "швидкої".

Нагадаємо, раніше ми писали, що курсант Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду. На місці події була передсмертна записка.

Також ми писали, що працівники ДБР розслідували кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України.