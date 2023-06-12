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Подозреваемого в гибели двух курсантов в Харьковской области отправили под домашний арест

12 июня 2023 19:30
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Подозреваемого в гибели двух курсантов в Харьковской области отправили под домашний арест
Иллюстративное фото судьи. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 12 июня, суд направил под круглосуточный домашний арест до 12 августа начальника пиротехнической кафедры Национального университета гражданской защиты. Курсанты этого заведения погибли в результате детонации снаряда в Харьковской области.

Об этом сообщает "Суспільне" .

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Круглосуточный домашний арест до 12 августа

Прокуроры заявили, что будут оспаривать это решение и просить более строгую меру наказания.

"Прокуроры будут обжаловать это судебное решение. Будут просить избрание меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", — сказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Отмечается, что преподавателя уволили с вуза.

Что известно о гибели курсантов

В конце мая, а именно 31 числа, два курсанта Национального университета гражданской защиты погибли в общежитии в результате взрыва, когда "пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж", говорят анонимно их однокурсники.

Отмечается, что курсанты разбирали боеприпас по приказу руководителя без его присмотра. Еще один курсант получил ранения.

Погибшие курсанты — 22-летний Роман Слепец из Луганской области и 21-летний Евгений Кочетов из Запорожской области - учились на 3 курсе, должны стать саперами. Оба скончались в карете "скорой".

Напомним, ранее мы писали, что курсант Львовского государственного университета внутренних дел застрелился во время суточного наряда. На месте происшествия была предсмертная записка.

Также мы писали, что работники ДБР расследовали уголовное производство по факту гибели курсанта Львовского университета внутренних дел МВД Украины.

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