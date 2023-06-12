Загибель курсантів-рятувальників на Харківщині: з'явилися нові деталі у справі

Правоохоронні органи на місці подій на Харківщині. Фото: Харківська прокуратура

Внаслідок трагедії, яка сталася 31 травня на Харківщині, загинули двоє курсантів-рятувальників. Начальнику кафедри повідомили про підозру.

Про це повідомляє Харківська окружна прокуратура.

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У приміщенні гуртожитку, де жили і навчалися курсанти, 31 травня вибухнув артснаряд калібром 152 мм.

Відомо, що його приніс начальник кафедри. Згодом він дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня.

"Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язкому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення", — йдеться у повідомленні.

Так, начальнику кафедри повідомили про підозру. А також планують обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Фото з місця події. Фото: Харківська окружна прокуратура

Фото з місця події. Фото: Харківська окружна прокуратура

Фото з місця події. Фото: Харківська окружна прокуратура

Фото з місця події. Фото: Харківська окружна прокуратура

Фото з місця події. Фото: Харківська окружна прокуратура 1 / 5

Нагадаємо, курсант Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду. На місці події була передсмертна записка.

Також ми писали, що працівники ДБР розслідували кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України.