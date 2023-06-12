Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Загибель курсантів-рятувальників на Харківщині: з'явилися нові деталі у справі arrow

Загибель курсантів-рятувальників на Харківщині: з'явилися нові деталі у справі

12 червня 2023 13:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Загибель курсантів-рятувальників на Харківщині: з'явилися нові деталі у справі
Правоохоронні органи на місці подій на Харківщині. Фото: Харківська прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Внаслідок трагедії, яка сталася 31 травня на Харківщині, загинули двоє курсантів-рятувальників. Начальнику кафедри повідомили про підозру. 

Про це повідомляє Харківська окружна прокуратура

Читайте також:

Деталі

У приміщенні гуртожитку, де жили і навчалися курсанти, 31 травня вибухнув артснаряд калібром 152 мм.

Відомо, що його приніс начальник кафедри. Згодом він  дав студентам вказівку розібрати бойовий припас до 6 червня. 

"Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язкому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення", — йдеться у повідомленні. 

Так, начальнику кафедри повідомили про підозру. А також планують обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

  • Фото з місця події. Фото: Харківська окружна прокуратура
  • Фото з місця події. Фото: Харківська окружна прокуратура
  • Фото з місця події. Фото: Харківська окружна прокуратура
  • Фото з місця події. Фото: Харківська окружна прокуратура
  • Фото з місця події. Фото: Харківська окружна прокуратура
1 / 5

Нагадаємо, курсант Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду. На місці події була передсмертна записка.

Також ми писали, що працівники ДБР розслідували кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

"Герої в тилу": на Новини.LIVE стартує спецпроєкт про тих, хто перемагає без зброї в руках

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB