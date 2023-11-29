Підпалив підлітків на Харківщині — постраждала розповіла, що відбулось насправді

Постраждала Маргарита, на яку разом із друзями напав чоловік та підпалив. Фото: скриншот

Дівчина Маргарита, на яку разом із друзями напав чоловік та підпалив, розповіла, що відбулося насправді. Постраждала також зізналася, що вже пережила три панічних атаки.

Про це повідомляє Ми-Україна.

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Так, Маргарита зазначила, що спершу зловмисник чіплявся до неї та її друзів, хапав за руки. Слова дівчини підтверджує і працівниця магазину, яка уточнила, що особливо чоловік цікавився дівчатами.

"Він як зайшов у магазин, в нього вже був цей бензин. Він стояв біля каси, розмовляв телефоном, з кимось ще розмовляв. Потім через хвилин 15-20 він вийшов і підійшов до нас. Спочатку почав казати нашій подрузі Діані, потім Максиму... почав казати "Я тебе тут спалю, я вас всіх спалю", — розповіла дівчина.

Пізніше він облив підлітків бензином, де найбільше дісталося Максиму, який виявився племінником нападника.

"Коли в нього сигарета була в роті, він почав розливати бензин. Щобільше він взяв пляшку й розлив прямо на Максима, потім на газові балони, а потім вже на весь магазин... Ну і на нас же", — додала постраждала.

За словами Маргарити, вона вже пережила три панічних атаки. Її бабуся розповіла, що чоловік вихвалявся ніби займається торгівлею наркотиків.

Нагадаємо, що про подробиці інциденту з чоловіком, який підпалив групу підлітків на Харківщині, розповів також начальник слідчого управління облуправління поліції Сергій Болвінов. За його словами, зловмисника затримала поліція.