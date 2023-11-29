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Підпалив підлітків на Харківщині — постраждала розповіла, що відбулось насправді

29 листопада 2023 23:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Підпалив підлітків на Харківщині — постраждала розповіла, що відбулось насправді
Постраждала Маргарита, на яку разом із друзями напав чоловік та підпалив. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дівчина Маргарита, на яку разом із друзями напав чоловік та підпалив, розповіла, що відбулося насправді. Постраждала також зізналася, що вже пережила три панічних атаки.

Про це повідомляє Ми-Україна.

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Так, Маргарита зазначила, що спершу зловмисник чіплявся до неї та її друзів, хапав за руки. Слова дівчини підтверджує і працівниця магазину, яка уточнила, що особливо чоловік цікавився дівчатами.

"Він як зайшов у магазин, в нього вже був цей бензин. Він стояв біля каси, розмовляв телефоном, з кимось ще розмовляв. Потім через хвилин 15-20 він вийшов і підійшов до нас. Спочатку почав казати нашій подрузі Діані, потім Максиму... почав казати "Я тебе тут спалю, я вас всіх спалю", — розповіла дівчина.

Пізніше він облив підлітків бензином, де найбільше дісталося Максиму, який виявився племінником нападника.

"Коли в нього сигарета була в роті, він почав розливати бензин. Щобільше він взяв пляшку й розлив прямо на Максима, потім на газові балони, а потім вже на весь магазин... Ну і на нас же", — додала постраждала.

За словами Маргарити, вона вже пережила три панічних атаки. Її бабуся розповіла, що чоловік вихвалявся ніби займається торгівлею наркотиків.

Нагадаємо, що про подробиці інциденту з чоловіком, який підпалив групу підлітків на Харківщині, розповів також начальник слідчого управління облуправління поліції Сергій Болвінов. За його словами, зловмисника затримала поліція.

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