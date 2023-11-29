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Поджег подростков в Харьковской области — пострадавшая рассказала, что произошло на самом деле

29 ноября 2023 23:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Поджег подростков в Харьковской области — пострадавшая рассказала, что произошло на самом деле
Пострадавшая Маргарита, на которую вместе с друзьями напал мужчина и поджег. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Девушка Маргарита, на которую вместе с друзьями напал мужчина и поджег, рассказала, что произошло на самом деле. Пострадавшая также созналась, что уже пережила три панических атаки.

Об этом сообщает Мы-Украина.

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Что известно об инциденте с поджегшим подростков мужчиной

Так, Маргарита отметила, что сначала злоумышленник приставал к ней и ее друзьям, хватал за руки. Слова девушки подтверждает и сотрудница магазина, уточнившая, что особенно мужчина интересовался девушками.

"Он как зашел в магазин, у него уже был этот бензин. Он стоял у кассы, разговаривал по телефону, с кем-то еще разговаривал. Потом через минут 15-20 он вышел и подошел к нам. Сначала начал говорить нашей подруге Диане, потом Максиму. .. начал говорить "Я тебя здесь сожгу, я вас всех сожгу", — рассказала девушка.

Позже он облил подростков бензином, где больше всего досталось Максиму, оказавшемуся племянником нападающего.

"Когда у него сигарета была во рту, он начал разливать бензин. Более того он взял бутылку и разлил прямо на Максима, потом на газовые баллоны, а потом уже на весь магазин... Ну и на нас же", — добавила пострадавшая.

По словам Маргариты, она уже пережила три панических атаки. Ее бабушка рассказала, что мужчина хвастался, будто занимается торговлей наркотиков.

Напомним, что о подробностях инцидента с мужчиной, который поджег группу подростков в Харьковской области, рассказал также начальник следственного управления облуправления полиции Сергей Болвинов. По его словам, злоумышленник задержан полицией.

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