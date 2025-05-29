Працівник копіцентру за гроші підробив довідку — рішення суду

Копіцентр. Ілюстративне фото: 24print.ua

У Харкові судили чоловіка, який підробив для іншого громадянина довідку. Він за гроші виготовив документ, який підтверджував "перебування" військовозобов'язаного на обліку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Влітку 2024 року чоловік працював у копіцентрі в Харкові. До нього звернувся військовозобов'язаний, який запропонував за оплату підробити "витяг з єдиного державного реєстру призовників військовозобов`язаних та резервістів" для свого знайомого.

Так, працівник за 300 гривень за допомогою Photoshop підробив документ, який підтверджував перебування "клієнта" на військовому обліку.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років та чотирьох місяців позбавлення волі іспитовим строком на один рік.

Ноутбук засудженого конфіскували у власність держави, а телефони та флешку повернули.

Нагадаємо, у Львові судили школяра, який фотографував людей на вулиці.

А в Харкові судили мешканця, який працював на ворога — він здавав дані про місцеперебування ЗСУ.