Работник копицентра за деньги подделал справку - решение суда

Копицентр. Иллюстративное фото: 24print.ua

В Харькове судили мужчину, который подделал для другого гражданина справку. Он за деньги изготовил документ, который подтверждал "пребывание" военнообязанного на учете.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Летом 2024 года мужчина работал в копицентре в Харькове. К нему обратился военнообязанный, который предложил за оплату подделать "выписку из единого государственного реестра призывников военнообязанных и резервистов" для своего знакомого.

Так, работник за 300 гривен с помощью Photoshop подделал документ, который подтверждал пребывание "клиента" на воинском учете.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Ноутбук осужденного конфисковали в собственность государства, а телефоны и флешку вернули.

Напомним, во Львове судили школьника, который фотографировал людей на улице.

А в Харькове судили жителя, который работал на врага — он сдавал данные о местонахождении ВСУ.