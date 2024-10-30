У Харкові викрили чоловіка, який в Інтернеті підтримував РФ

Працівник СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

У Харкові 38-річний чоловік у соцмережах відкрито підтримував збройну агресію Росії. Правоохоронці викрили любителя "русського мира" і наразі обирають йому запобіжний захід.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 30 жовтня.

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Що відомо про діяльність підозрюваного

Правоохоронці встановили, що безробітний мешканець Харкова після початку повномасштабного вторгнення свідомо вирішив підтримувати ворога. Для цього він обрав заборонену в Україні соціальну мережу "Одноклассники".

На власній сторінці харківʼянин систематично поширював проросійські дописи. Загалом репости містили матеріали на підтримку російських військових та учасників НЗФ "Л/ДНР". Це було повʼязано з тим, що чоловік народився на Луганщині і не приховував того, що підтримує окупацію рідного регіону.

Крім того, були і дописи про "величність Росії та її президента".

Правоохоронці викрили чоловіка. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які передавали координати для ударів по позиціях Сил оборони на Донеччині.

Також на Харківщині місцева жителька публічно заперечувала здійснення збройної агресії Росією проти України та чекала повторної окупації свого населеного пункту. Суд заборонив їй обіймати посади в органах державної влади.