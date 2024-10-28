На Харківщині засудили жінку, яка чекала повторної окупації села

Затримання підозрюваної. Фото: Харківська обласна прокуратура

Місцева жителька села Нова Гнилиця у Харківській області публічно заперечувала здійснення збройної агресії Росією проти України та чекала повторної окупації свого населеного пункту. Суд заборонив їй обіймати посади в органах державної влади.

Про це йдеться у судовому вироку Чугуївського міського суду Харківської області.

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Деталі справи

У вироку йдеться, що після повномасштабного вторгнення Росії до України, а саме з 15 березня 2022 року, 64-річна мешканка Харківщини публічно заперечувала збройну агресію РФ та закликала людей підтримувати рішення держави-агресора. Крім того, вона сподівалася на повторну окупацію свого села Нова Гнилиця. Вона висловлювалася про те, що Росія "звільняє" місцевих мешканців, а ЗСУ завдають ударів по своїй території.

Також відомо, що в квітні 2024 року жінка заявляла, що "скоро до села знову прийде Росія і життя налагодиться".

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину та дала згоду на розгляд обвинувального акту за її відсутності, на підставі чого прокурор надіслав до суду обвинувальний акт, до якого додано клопотання про його розгляд у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні.

Рішення суду

Так, Чугуївський міський суд Харківської області звинуватив 64-річну жительку Нової Гнилиці у колабораційній діяльності та призначив їй покарання у виді заборони обіймати посади в органах державної влади, управління, місцевого самоврядування та публічних службах, терміном на десять років.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Харківщині місцева жителька передавала російським спецслужбам інформацію про дислокацію ЗСУ. За вчинене порушницю притягнули до кримінальної відповідальності.

Крім того, у Харкові чоловік поширював у забороненій соціальній мережі "ВКонтакте" дописи, в яких ставив під сумнів дії української армії та виправдовував окупацію частини території України. Суд обрав для нього покарання.