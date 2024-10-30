В Харькове разоблачили мужчину, который в Интернете поддерживал РФ

Сотрудник СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

В Харькове 38-летний мужчина в соцсетях открыто поддерживал вооруженную агрессию России. Правоохранители разоблачили любителя "русского мира" и выбирают ему меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 30 октября.

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Что известно о деятельности подозреваемого

Правоохранители установили, что безработный житель Харькова после начала полномасштабного вторжения сознательно решил поддерживать врага. Для этого он избрал запретную в Украине социальную сеть "Одноклассники".

На своей странице харьковчанин систематически распространял пророссийские сообщения. В целом, репосты содержали материалы в поддержку российских военных и участников НЗФ "Л/ДНР". Это было связано с тем, что мужчина родился в Луганской области и не скрывал того, что поддерживает оккупацию родного региона.

Кроме того, были и сообщения о "величестве России и ее президенте".

Правоохранители разоблачили мужчину. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, недавно СБУ задержала четырех агентов российских спецслужб, которые передавали координаты для ударов по позициям Сил обороны в Донецкой области.

Также в Харьковской области местная жительница публично отрицала осуществление вооруженной агрессии Россией против Украины и ждала повторной оккупации своего населенного пункта. Суд запретил ей занимать должности в органах государственной власти.