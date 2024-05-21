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Після нічних вибухів у Харкові пошкоджено чотири об’єкти — ОВА

21 травня 2024 09:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Після нічних вибухів у Харкові пошкоджено чотири об’єкти — ОВА
У Харкові горів приватний будинок. Фото: Харківська ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Харкові внаслідок російського обстрілу вночі 21 травня пошкоджено чотири об'єкти, 25 вантажівок і автобусів, три легкових авто, є постраждалі. Огляд місць влучань та ліквідація наслідків тривають.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 21 травня, у Telegram.   

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"Внаслідок нічного обстрілу БПЛА по чотирьом локаціям у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, 3 легкових авто. Також пошкоджено вікна в триповерховій офісній будівлі комунального підприємств. Пошкоджено чотири приватні будинки", — написав Синєгубов. 

Внаслідок падіння уламків безпілотника вночі 21 травня у Харкові горіли два приватних будинки та гараж. Постраждало троє людей — 61-річний чоловік, 69-річна та 72-річна жінки. Кожен із них має гостру реакцію на стрес.

Після нічних вибухів у Харкові пошкоджено чотири об’єкти — ОВА - фото 1
Пожежа у приватному будинку Харкова. Фото: ОВА

Інші два удари були в дорожнє покриття та тротуар приватного сектору, без пожежі. Постраждалих немає.

Ще один уламок від безпілотника пошкодив мікроавтобус, що спричинило пожежу.

вибухи Харків
Пошкоджено мікроавтобус. Фото: ОВА

Вранці обстріли у Харкові не припинилися, о 7:05 внаслідок ворожого ракетного обстрілу по обʼєкту транспортної інфраструктури постраждав 53-річний цивільний чоловік.  

Після нічних вибухів у Харкові пошкоджено чотири об’єкти — ОВА - фото 3
Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот, Telegram

Нагадаємо, що у Вовчанську на Харківщині тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста і намагаються зайняти нові позиції, але українські захисники стримують ворога. 

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ситуація з наступом на Харківщині та Донеччині загострюється

Харків
пожежа
вибух
обстріли
Харківська ОДА
Олег Синєгубов
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жертви
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