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Українські військові, які захищають Вовчанськ, розповіли про реальну ситуацію у місті — відео

20 травня 2024 23:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Яка ситуація у Вовчанську сьогодні
Захисники Вовчанська на Харківщині. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Вовчанську на Харківщині тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста і намагаються зайняти нові позиції, але українські захисники стримують ворога. 

Про це у понеділок, 20 травня, в інтерв'ю виданню DW українською розповіли військові ЗСУ, які боронять Вовчанськ. 

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За словами військовослужбовців, у місті продовжуються активні бойові дії. Росіяни й далі тиснуть на Вовчанськ.

"Вони (російські бійці, — Ред.) сидять в якихось житлових масивах, і наші хлопці сидять у житлових масивах. Вони у будь-якому разі перестрілюються. Вони намагаються зайняти нові позиції, наші — їх стримуть. Нам доводиться маневрувати між мінометними обстрілами", — розповів один з військових.  

Нагадаємо, 19 травня видання Sky News написало, що українські військові були таємно перекинуті на Харківщину перед новим наступом Росії. Пересування відбулося на початку травня.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ситуація з наступом на Харківщині та Донеччині загострюється. 

війна
російські війська
ЗСУ
Харківська область
обстріли

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