Яка ситуація у Вовчанську сьогодні

Захисники Вовчанська на Харківщині. Фото: скриншот відео

У Вовчанську на Харківщині тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста і намагаються зайняти нові позиції, але українські захисники стримують ворога.

Про це у понеділок, 20 травня, в інтерв'ю виданню DW українською розповіли військові ЗСУ, які боронять Вовчанськ.

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За словами військовослужбовців, у місті продовжуються активні бойові дії. Росіяни й далі тиснуть на Вовчанськ.

"Вони (російські бійці, — Ред.) сидять в якихось житлових масивах, і наші хлопці сидять у житлових масивах. Вони у будь-якому разі перестрілюються. Вони намагаються зайняти нові позиції, наші — їх стримуть. Нам доводиться маневрувати між мінометними обстрілами", — розповів один з військових.

У Харківській ОВА кажуть, що ЗСУ контролюють близько 60 відсотків території Вовчанська. Ось що розповідають військові, які повернулись звідти. pic.twitter.com/E2mwGWQk7P — DW українською (@dw_ukrainian) May 20, 2024

Нагадаємо, 19 травня видання Sky News написало, що українські військові були таємно перекинуті на Харківщину перед новим наступом Росії. Пересування відбулося на початку травня.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ситуація з наступом на Харківщині та Донеччині загострюється.