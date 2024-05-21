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После ночных взрывов в Харькове повреждены четыре объекта — ОВА

21 мая 2024 09:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
После ночных взрывов в Харькове повреждены четыре объекта — ОВА
В Харькове горел частный дом. Фото: Харьковская ОВА
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Харькове в результате российских обстрелов ночью, 21 мая, повреждены четыре объекта, 25 грузовиков и автобусов, три легковых авто, есть пострадавшие. Осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 21 мая.

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"В результате ночного обстрела БПЛА по четырем локациям в городе повреждены 25 грузовых автомобилей и автобусов, 3 легковых авто. Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятий. Повреждены четыре частных дома" , — написал Синегубов.

В результате падения обломков беспилотника ночью, 21 мая, в Харькове горели два частных дома и гараж. Пострадали три человека — 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. Каждый из них имеет острую реакцию на стресс.

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Пожар в частном доме Харькова. Фото: ОВА

Остальные два удара были в дорожном покрытии и тротуаре частного сектора, без пожара. Пострадавших нет.

Еще один обломок от беспилотника повредил микроавтобус, что повлекло за собой пожар.

взрывы Харьков
Поврежден микроавтобус. Фото: ОВА

Утром обстрелы в Харькове не прекратились, в 7:05 в результате вражеских ракетных обстрелов по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.

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Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот, Telegram

Напомним, что в Волчанске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением в Харьковской и Донбассе обостряется.

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