После ночных взрывов в Харькове повреждены четыре объекта — ОВА
В Харькове в результате российских обстрелов ночью, 21 мая, повреждены четыре объекта, 25 грузовиков и автобусов, три легковых авто, есть пострадавшие. Осмотр мест попаданий и ликвидация последствий продолжаются.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 21 мая.
Обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех местах
"В результате ночного обстрела БПЛА по четырем локациям в городе повреждены 25 грузовых автомобилей и автобусов, 3 легковых авто. Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятий. Повреждены четыре частных дома" , — написал Синегубов.
В результате падения обломков беспилотника ночью, 21 мая, в Харькове горели два частных дома и гараж. Пострадали три человека — 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. Каждый из них имеет острую реакцию на стресс.
Остальные два удара были в дорожном покрытии и тротуаре частного сектора, без пожара. Пострадавших нет.
Еще один обломок от беспилотника повредил микроавтобус, что повлекло за собой пожар.
Утром обстрелы в Харькове не прекратились, в 7:05 в результате вражеских ракетных обстрелов по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина.
Напомним, что в Волчанске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.
Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что ситуация с наступлением в Харьковской и Донбассе обостряется.
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