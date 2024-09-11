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Планував "бліцкриг" із захоплення Харкова — російський генерал отримав підозру

11 вересня 2024 18:09
Валерія Барановська - редактор
Хотів взяти Харків за п'ять днів — СБУ повідомила про підозру генералу РФ
Представник Служби безпеки України. Фото: СБУ
Валерія Барановська - редактор

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генерал-лейтенанту Костянтину Степаніщеву, який планував захоплення Харкова. Його операція провалилася завдяки ефективним діям українських захисників.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у середу, 11 вересня.

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Повідомляється, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Степаніщева, який розробив та намагався реалізувати операцію щодо захоплення Харкова до кінця лютого 2022 року.

СБУ заочно оголосила про підозру російському генералу
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Степаніщеву. Фото: СБУ

"Відповідно до плану Степаніщева підпорядковані йому підрозділи сухопутних військ мали за 5 днів оточити місто і взяти його "у кільце"", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цього штурмові групи росіян мали прикривати російські винищувачі, а балістичні ракети "Іскандер" у свою чергу атакувати цивільну інфраструктуру обласного центру.

Під час боїв група спецпризначенців російської воєнної розвідки РФ  намагалася проникнути до Харкова, щоб захопити будівлю місцевої адміністрації і підняти над нею російський прапор. Однак план Степаніщева провалився завдяки діям Сил оборони України.

Крім того, слідство встановило, що Степаніщев брав участь у бойових діях проти українських військових на Луганщині з 2014 року, командуючи 4-ю окремою мотострілецькою бригадою ЗС РФ. Після цього йому було присвоєно звання генерала та нагороджено званням "Герой Росії".

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Степаніщеву про підозру. Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати злочинця.

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який планував «бліцкриг» із захоплення Харкова
Допис СБУ. Фото: скриншот
СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, який планував «бліцкриг» із захоплення Харкова
Допис СБУ. Фото: скриншот

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