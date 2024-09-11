Хотел взять Харьков через пять дней — СБУ сообщила о подозрении генералу РФ

Представитель Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Константину Степанищеву, планировавшему захват Харькова. Его операция провалилась благодаря действенным действиям украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 11 сентября.

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Сообщается, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Степанищева, разработавшего и пытавшегося реализовать операцию по захвату Харькова до конца февраля 2022 года.

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу Степанищеву. Фото: СБУ

"В соответствии с планом Степанищева подчиненные ему подразделения сухопутных войск должны были за 5 дней окружить город и взять его "в кольцо"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого штурмовые группы россиян должны были прикрывать российские истребители, а баллистические ракеты "Искандер" в свою очередь атаковать гражданскую инфраструктуру областного центра.

Во время боев группа спецназовцев российской военной разведки РФ пыталась проникнуть в Харьков, чтобы захватить здание местной администрации и поднять над ним российский флаг. Однако план Степанищева провалился благодаря действиям Сил обороны Украины.

Кроме того, следствие установило, что Степанищев участвовал в боевых действиях против украинских военных на Луганщине с 2014 года, командуя 4-й отдельной мотострелковой бригадой ВС РФ. После этого ему было присвоено звание генерала и награжден званием "Герой России".

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Степанищеву о подозрении. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать преступника.

Сообщение СБУ. Фото: скриншот