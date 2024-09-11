Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Планировал "блицкриг" по захвату Харькова — российский генерал получил подозрение arrow

Планировал "блицкриг" по захвату Харькова — российский генерал получил подозрение

11 сентября 2024 18:09
Валерия Барановская - редактор
Хотел взять Харьков через пять дней — СБУ сообщила о подозрении генералу РФ
Представитель Службы безопасности Украины. Фото: СБУ
Валерия Барановская - редактор

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-лейтенанту Константину Степанищеву, планировавшему захват Харькова. Его операция провалилась благодаря действенным действиям украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в среду, 11 сентября.

Читайте также:

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу

Сообщается, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Степанищева, разработавшего и пытавшегося реализовать операцию по захвату Харькова до конца февраля 2022 года.

СБУ заочно объявила о подозрении российскому генералу
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу Степанищеву. Фото: СБУ

"В соответствии с планом Степанищева подчиненные ему подразделения сухопутных войск должны были за 5 дней окружить город и взять его "в кольцо"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого штурмовые группы россиян должны были прикрывать российские истребители, а баллистические ракеты "Искандер" в свою очередь атаковать гражданскую инфраструктуру областного центра.

Во время боев группа спецназовцев российской военной разведки РФ пыталась проникнуть в Харьков, чтобы захватить здание местной администрации и поднять над ним российский флаг. Однако план Степанищева провалился благодаря действиям Сил обороны Украины.

Кроме того, следствие установило, что Степанищев участвовал в боевых действиях против украинских военных на Луганщине с 2014 года, командуя 4-й отдельной мотострелковой бригадой ВС РФ. После этого ему было присвоено звание генерала и награжден званием "Герой России".

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Степанищеву о подозрении. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать преступника.

СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу, планировавшему «блицкриг» по захвату Харькова
Сообщение СБУ. Фото: скриншот
СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу, планировавшему «блицкриг» по захвату Харькова
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

СБУ Харьков россияне подозрение война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:17 Теракты в США 11 сентября — фотографы поделились уникальными кадрами с места трагедии

18:09 Планировал "блицкриг" по захвату Харькова — российский генерал получил подозрение

Text

18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Эксклюзив

18:03 Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

17:51 Над Черным морем исчез российский истребитель — подробности

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

17:44 На Украину надвигаются грозы — в Укргидрометцентре назвали регионы, которые зальет первыми

17:37 Судаков считает, что сборная Украины подвела болельщиков и страну

17:16 США и Европа призывают Украину разработать план "Б" войны с Россией — WSJ

17:13 В Раде планируют отменить награждение школьников золотыми и серебряными медалями

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

18:17 Теракты в США 11 сентября — фотографы поделились уникальными кадрами с места трагедии

18:09 Планировал "блицкриг" по захвату Харькова — российский генерал получил подозрение

Эксклюзив

18:03 Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

17:51 Над Черным морем исчез российский истребитель — подробности

17:44 На Украину надвигаются грозы — в Укргидрометцентре назвали регионы, которые зальет первыми

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

17:37 Судаков считает, что сборная Украины подвела болельщиков и страну

17:16 США и Европа призывают Украину разработать план "Б" войны с Россией — WSJ

17:13 В Раде планируют отменить награждение школьников золотыми и серебряными медалями

17:04 В Одесской области перекрыли две схемы переправки уклонистов за границу

16:49 Шевченко прокомментировал слухи об отставке Реброва

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

Text

18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Text

13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
Text

23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Text

17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит