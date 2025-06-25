Обстріл Куп'янська вночі 25 червня 2025 року — що відомо про атаку

По будинку в Куп'янську вдарили КАБом — постраждали люди
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Ключові моменти Наслідки удару по Куп'янську
Уночі в середу, 25 червня, росіяни завдали удару по Куп'янську Харківської області. Унаслідок влучання КАБ зазнав пошкоджень житловий дев'ятиповерховий будинок.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Постраждали п'ятеро цивільних людей. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.
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