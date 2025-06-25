Обстрел Купянска ночью 25 июня 2025 года — что известно об атаке

Срочная новость

Ночью в среду, 25 июня, россияне нанесли удар по Купянску Харьковской области. В результате попадания КАБ получил повреждения жилой девятиэтажный дом.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама

Читайте также:

Последствия удара по Купянску

Пострадали пятеро гражданских людей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Новости дополняется