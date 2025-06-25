Обстрел Купянска ночью 25 июня 2025 года — что известно об атаке

По дому в Купянске ударили КАБом — пострадали люди
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Ключові моменти Последствия удара по Купянску
Ночью в среду, 25 июня, россияне нанесли удар по Купянску Харьковской области. В результате попадания КАБ получил повреждения жилой девятиэтажный дом.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Пострадали пятеро гражданских людей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
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