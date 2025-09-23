У Харкові побили ветерана ЗСУ з протезом — підозрюваному загрожує до семи років ув'язнення

Підозрюваний у залі суду. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурори Немишлянської окружної прокуратури Харкова затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка, який стріляв та побив ветерана ЗСУ. Постраждалий був із протезом, оскільки під час бойових дій втратив ногу.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 23 вересня.

Реклама

Читайте також:

Напад на ветерана з протезом — деталі справи

Слідство встановило, що інцидент стався увечері 3 серпня 2025 року біля житлового будинку.

"Під час суперечки чоловік дістав пістолет із гумовими кулями і вистрілив у свого опонента. Коли потерпілий упав, нападник бив його руками й ногами, намагався придушити", — йдеться в повідомленні.

Жертвою нападу став 22-річний військовослужбовець, який під час бойових дій втратив ногу та користується протезом.

Нападника затримали того ж дня, нині він перебуває під вартою. Відкрито кримінальну справу за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Чоловікові загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно сталася бійка між працівниками ТЦК та ветераном на Чернігівщині. За цим фактом розпочато кримінальну справу.

А у липні на Дніпропетровщині водій збив ветерана з протезом та втік. Чоловік помер.