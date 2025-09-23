В Харькове избили ветерана ВСУ с протезом - подозреваемому грозит до семи лет заключения

Избиение ветерана в Харькове — какое наказание грозит напавшему
Прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры Харькова утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, который стрелял и избил ветерана ВСУ. Пострадавший был с протезом, поскольку во время боевых действий потерял ногу.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 23 августа.
Нападение на ветерана с протезом — детали дела
Следствие установило, что инцидент произошел вечером 3 августа 2025 года возле жилого дома.
"Во время спора мужчина достал пистолет с резиновыми пулями и выстрелил в своего оппонента. Когда потерпевший упал, нападавший бил его руками и ногами, пытался придушить", — говорится в сообщении.
Жертвой нападения стал 22-летний военнослужащий, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом.
Нападавшего задержали в тот же день, сейчас он находится под стражей. Открыто уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Мужчине грозит от трех до семи лет заключения.
Напомним, недавно произошла драка между работниками ТЦК и ветераном на Черниговщине. По данному факту начато уголовное дело.
А в июле на Днепропетровщине водитель сбил ветерана с протезом и скрылся. Мужчина умер.
