Избиение ветерана в Харькове — какое наказание грозит напавшему

Избиение ветерана в Харькове — какое наказание грозит напавшему

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 12:49
В Харькове избили ветерана ВСУ с протезом - подозреваемому грозит до семи лет заключения
Подозреваемый в зале суда. Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры Харькова утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего мужчины, который стрелял и избил ветерана ВСУ. Пострадавший был с протезом, поскольку во время боевых действий потерял ногу.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 23 августа.

Читайте также:

Нападение на ветерана с протезом — детали дела

Следствие установило, что инцидент произошел вечером 3 августа 2025 года возле жилого дома.

"Во время спора мужчина достал пистолет с резиновыми пулями и выстрелил в своего оппонента. Когда потерпевший упал, нападавший бил его руками и ногами, пытался придушить", — говорится в сообщении.

Жертвой нападения стал 22-летний военнослужащий, который во время боевых действий потерял ногу и пользуется протезом.

Нападавшего задержали в тот же день, сейчас он находится под стражей. Открыто уголовное дело по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Мужчине грозит от трех до семи лет заключения.

Напомним, недавно произошла драка между работниками ТЦК и ветераном на Черниговщине. По данному факту начато уголовное дело.

А в июле на Днепропетровщине водитель сбил ветерана с протезом и скрылся. Мужчина умер.

суд Харьков стрельба избиение ветераны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
