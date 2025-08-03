Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові чоловік вистрілив та побив ветерана ЗСУ

У Харкові чоловік вистрілив та побив ветерана ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 21:42
Стрілянина у ветерана ЗСУ в Харкові – деталі
Поліцейський складає протокол. Фото: Нацполіція (ілюстративне)

В Індустріальному районі Харкова сьогодні чоловік вистрелив у ветерана ЗСУ, після чого побив його. 22-річного постраждалого госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

Реклама
Читайте також:
стрілянина в Харкові допис
Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Стрілянина в Харкові — деталі

Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 

Поліція затримала зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. 

Підозрюваний - стрілянина в Харкові
Підозрюваного затримано. Фото: Нацполіція

"Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Всі деталі події встановлюються", — йдеться в повідомленні.

Тим часом мережею поширюється відео, на якому чоловік прицілюється і стріляє в іншого, який має протез на правій нозі. Поранений хапається за живіт і падає, після чого стрілець підходить до нього і починає бити. На стрілка нападають і намагаються відтягнути від пораненого троє чоловіків.

бійка в Харкові
Момент сутички в Харкові. Фото: скриншот

В якому стані постраждалий?

Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів "Суспільному", що у пораненого забійна рана передньої черевної стінки.

Нагадаємо, нещодавно поліція повідомила про підозру жителю Одещини, який після суперечки зі знайомими почав стріляти в них із рушниці. Чоловіку загрожує до семи років ув'язнення за хуліганство.

Також повідомлялось, що житель Харкова підійшов до малознайомої дівчини, спитав у неї дозволу вистрелити по ній з пневматичного пістолета та здійснив задумане. Це сталося, попри її відмову.

бійка ЗСУ Харків стрілянина ветерани Нацполіція
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації