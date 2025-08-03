Стрілянина у ветерана ЗСУ в Харкові – деталі

Поліцейський складає протокол. Фото: Нацполіція (ілюстративне)

В Індустріальному районі Харкова сьогодні чоловік вистрелив у ветерана ЗСУ, після чого побив його. 22-річного постраждалого госпіталізовано.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області.

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Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Стрілянина в Харкові — деталі

Поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив.

Поліція затримала зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження.

Підозрюваного затримано. Фото: Нацполіція

"Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Всі деталі події встановлюються", — йдеться в повідомленні.

Тим часом мережею поширюється відео, на якому чоловік прицілюється і стріляє в іншого, який має протез на правій нозі. Поранений хапається за живіт і падає, після чого стрілець підходить до нього і починає бити. На стрілка нападають і намагаються відтягнути від пораненого троє чоловіків.

Момент сутички в Харкові. Фото: скриншот

В якому стані постраждалий?

Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів "Суспільному", що у пораненого забійна рана передньої черевної стінки.

Нагадаємо, нещодавно поліція повідомила про підозру жителю Одещини, який після суперечки зі знайомими почав стріляти в них із рушниці. Чоловіку загрожує до семи років ув'язнення за хуліганство.

Також повідомлялось, що житель Харкова підійшов до малознайомої дівчини, спитав у неї дозволу вистрелити по ній з пневматичного пістолета та здійснив задумане. Це сталося, попри її відмову.