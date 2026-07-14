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Головна Харків Політолог оцінив шанси Терехова увійти до складу уряду

Політолог оцінив шанси Терехова увійти до складу уряду

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 23:52
Ігор Терехов може стати прем'єром — політолог оцінив шанси
Ігор Терехов. Фото: Facebook

Мер Харкова Ігор Терехов може отримати посаду в уряді. Однак остаточне рішення залежатиме від його особистої позиції.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній в ефірі Вечір.LIVE

Терехов може отримати посаду в Кабміні

Загородній заявив, що Ігор Терехов може обійняти посаду в центральній владі, хоча найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра наразі залишається Сергій Корецький. 

"Терехов — це тенденція на регіональну політику. Я цього не виключаю. У президента вже є практика залучення мерів міст, які знають ситуацію "на землі". Тому пан Терехов цілком може обійняти посаду в центральній владі. Чи захоче він цього — інше питання", — сказав експерт. 

За його словами, щодо посади прем'єр-міністра "судячи з того, як розвиваються події, скоріш за все, це буде Корецький", хоча раніше також обговорювалася кандидатура Михайла Федорова.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на блогера Альону Яхно, Терехов би не допустив здорожчання проїзду у Києві. Вона згадала приклад Харкова, де проїзд залишається безкоштовним. 

Водночас нардеп Валерій Гнатенко заявив, що досвід Харкова у захисті потрібно поширити на всі прифронтові громади. Місто демонструє ефективний підхід до забезпечення безпеки жителів.

Кабінет міністрів Ігор Терехов кадрові зміни ефір Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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