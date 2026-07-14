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Главная Харьков Политолог оценил шансы Терехова войти в состав правительства

Политолог оценил шансы Терехова войти в состав правительства

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 23:52
Игорь Терехов может стать премьер-министром — политолог оценил его шансы
Игорь Терехов. Фото: Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов может занять должность в правительстве. Однако окончательное решение будет зависеть от его личной позиции.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире Вечір.LIVE.

Терехов может занять пост в Кабмине

Загородний заявил, что Игорь Терехов может занять должность в центральной власти, хотя наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра пока остается Сергей Корецкий.

"Терехов — это тенденция к региональной политике. Я этого не исключаю. У президента уже есть практика привлечения мэров городов, которые знают ситуацию "на местах". Поэтому господин Терехов вполне может занять должность в центральной власти. Хочет ли он этого — другой вопрос", — сказал эксперт.

По его словам, что касается должности премьер-министра, "судя по тому, как развиваются события, скорее всего, это будет Корецкий", хотя ранее также обсуждалась кандидатура Михаила Федорова.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на блогера Алену Яхно, Терехов не допустил бы подорожания проезда в Киеве. Она привела пример Харькова, где проезд остается бесплатным.

В то же время народный депутат Валерий Гнатенко заявил, что опыт Харькова в области защиты необходимо распространить на все прифронтовые общины. Город демонстрирует эффективный подход к обеспечению безопасности жителей.

Кабинет министров Игорь Терехов кадровые изменения эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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