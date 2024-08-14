Бої у Вовчанську — росіяни перегруповують сили для продовження штурму

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російські окупанти продовжують активну повітряну розвідку у Вовчанську Харківської області. При цьому у центральній частині міста загарбники здійснили перегрупування штурмових груп.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків" у середу, 14 серпня.

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Військові розповіли, що у Вовчанську окупанти продовжують вести повітряну розвідку. У центральній частині міста противник провів перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку та 4-ї добровольчої штурмової бригади штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови з метою продовження штурмових дій.

Крім того, в ОТУ розповіли, що протягом минулої доби на Харківському напрямку російські окупанти 13 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони. Однак українські бійці зупинили усі спроби ворога просунутися в глибину території України.

Також районі населеного пункту Глибоке, росіяни здійснюють переміщення особового складу, проводять евакуаційні заходи та заходи логістичного забезпечення.

А в Стариці, Бугруватці та Огірцевому, окупанти проводять внутрішню ротацію бойових змін та здійснюють накопичення особового складу на передових позиціях.

Також військові поділилися втратами росіян за добу. Згідно з їхніми даними, чисельність російської армії скоротилась на 141 людину, також знищено техніку:

10 танків,

6 бойових броньованих машин,

5 артилерійських систем,

1 протитанковий засіб,

10 автомобілів,

3 одиниці спеціальної техніки,

21 БпЛА.

Скриншот допису ОТУ "Харків"