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В ОТУ "Харків" розкрили, як окупанти готуються до штурмів у Вовчанську

14 серпня 2024 11:01
Катерина Османська - Редактор
Бої у Вовчанську — росіяни перегруповують сили для продовження штурму
Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти продовжують активну повітряну розвідку у Вовчанську Харківської області. При цьому у центральній частині міста загарбники здійснили перегрупування штурмових груп.

Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Харків" у середу, 14 серпня. 

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Військові розповіли, що у Вовчанську окупанти продовжують вести повітряну розвідку. У центральній частині міста противник провів перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку та 4-ї добровольчої штурмової бригади штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови з метою продовження штурмових дій.

Крім того, в ОТУ розповіли, що протягом минулої доби на Харківському напрямку російські окупанти 13 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони. Однак українські бійці зупинили усі спроби ворога просунутися в глибину території України. 

Також районі населеного пункту Глибоке, росіяни здійснюють переміщення особового складу, проводять евакуаційні заходи та заходи логістичного забезпечення.

А в Стариці, Бугруватці та Огірцевому, окупанти проводять внутрішню ротацію бойових змін та здійснюють накопичення особового складу на передових позиціях. 

Також військові поділилися втратами росіян за добу. Згідно з їхніми даними, чисельність російської армії скоротилась на 141 людину, також знищено техніку:

  • 10 танків,
  • 6 бойових броньованих машин,
  • 5 артилерійських систем,
  • 1 протитанковий засіб,
  • 10 автомобілів, 
  • 3 одиниці спеціальної техніки, 
  • 21 БпЛА.
ситуація у Вовчанську 14 серпня
Скриншот допису ОТУ "Харків"
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Скриншот допису ОТУ "Харків"

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росіяни Харківська область війна в Україні штурмова бригада фронт Вовчанськ

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