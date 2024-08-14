Обстрелы Украины — полиция показала последствия ударов по Сумской и Харьковской области

Последствия удара по Сумской области. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки и сегодня российские оккупанты нанесли 123 удара по Сумской и несколько по Харьковской областях. В результате вражеских атак в обоих регионах есть раненые.

Об этом сообщили полиция Харьковской области, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и полиция Сумской области в среду, 14 августа.

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Удары по Харьковщине

Синегубов рассказал, что в течение суток 13 августа оккупанты нанесли лишь три удара по региону. Столько же ударов Харьковская область потерпела сегодня по состоянию на 15:00.

Так, сегодня утром в центральной части Купянска, во время выдачи гуманитарной помощи, в результате попадания вражеского дрона пострадал 64-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Также россияне обстреляли село Кругляковка Купянского района. Повреждены жилые дома, а 45-летний мужчина получил ранения.

Поледствия удара по Харьковской области. Фото: Нацполиция

"Учитывая ситуацию безопасности ограничили движение гражданского транспорта по центральной улице города. В целом изменений в военной ситуации на Харьковщине пока не наблюдаем. Однако мы полностью понимаем, что враг не отказался от своих захватнических планов", — рассказал глава ОВА.

В то же время полиция Харьковской области показала последствия ударов по пограничной области из разного типа вооружения. Следователи задокументировали последствия военных преступлений РФ.

Поледствия удара по Харьковской области. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Харьковской области. Фото: Нацполиция

Обстрелы Сумской области

В то же время полиция Сумской области сообщила, что за предыдущие сутки россияне атаковали 37 населенных пунктов региона. В общей сложности начислено 123 удара.

Последствия удара по Сумской области. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Сумской области. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Сумской области. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Сумской области. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Сумской области. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Сумской области. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Сумской области. Фото: Нацполиция 1/7 ​ 7

Как известно, в результате обстрелов травмированы два человека, а также повреждены:

12 частных домов, два из которых многоквартирные,

шесть частных авто,

административное здание, помещение магазина,

предприятие,

здание больницы,

ферму,

хозяйственное сооружение,

трактор и складское помещение.

Также в результате атак оккупантов произошло возгорание еще одного частного жилого дома.

"По данным фактам начаты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны"", — добавили в полиции.