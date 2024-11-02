Обстріл Харкова 1 листопада — поліція показала відео, кількість постраждалих зросла до 40

Наслідки удару РФ по Харкову. Фото: Офіс генерального прокурора України

У п'ятницю, 1 листопада, Російська Федерація завдала удар двома ракетами по місцю дислокації поліції в одному з районів Харкова. Кількість постраждалих наразі зросла. —

Відео наслідків удару у Telegram публікує Національна поліція України, водночас інформацію уточнює Офіс генерального прокурора.

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Ворог здійснив удар близько 16:00. Станом на 19:47 було відомо, що внаслідок ударів загинув один поліцейський, і ще 26 поліцейським та четверо цивільних постраждали. Ввечері, о 22:45, в Офісі генерального прокурора поінформували, що кількість постраждалих через удар по Харкову збільшилася до 40 людей. Серед них: 30 працівників поліції, рятувальник та 9 цивільних.

Крім того, було пошкоджено адміністративну будівлю, приватні домоволодіння, багатоповерхівки, магазини та понад 10 автомобілів.

За попередніми даними, російська армія вдарила по місту двома ракетами типу С-300/400.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері, 1 листопада, вибухи пролунали у Херсоні. В області повітряну тривогу не оголошували

Проте не лише цими містами, але й в Одесі було чути вибухи. Вони лунали в момент повітряної тривоги. Відомо, що область атакували розвідувальні БпЛА.