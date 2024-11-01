Удар по Харкову 1 листопада — скільки людей загинули та були поранені

Розбір завалів. Фото: МВС

Російські загарбники у п'ятницю, 1 листопада, вчергове атакували Харків. Внаслідок удару по місцю перебування правоохоронців одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram.

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"Один загиблий та 26 поранених поліцейських у Харкові внаслідок російського удару по місцю дислокації правоохоронців, які забезпечують правопорядок у прифронтовому регіоні та дбають про безпеку місцевих мешканців", — йдеться у повідомленні.

Поранений поліцейський. Фото: МВС

На жаль, серед поранених правоохоронців є ті, хто перебуває у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя.

Також поранення отримали щонайменше четверо цивільних.

Скриншот допису Клименка

Нагадаємо, Росія вдарила балістичною ракетою по Харкову. Внаслідок цього у місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.

Також сьогодні увечері вибухи пролунали у Сумах. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування дронів "шахед".