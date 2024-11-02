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Полиция показала видео последствий удара РФ по Харькову

2 ноября 2024 00:46
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Харькова 1 ноября — полиция показала видео, количество пострадавших возросло до 40
Последствия удара РФ по Харькову. Фото: Офис генерального прокурора Украины
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В пятницу, 1 ноября, Российская Федерация нанесла удар двумя ракетами по месту дислокации полиции в одном из районов Харькова. Количество пострадавших возросло.

Видео последствий удара в Telegram публикует Национальная полиция Украины, в то же время информацию уточняет Офис генерального прокурора.

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Враг нанес удар около 16:00. По состоянию на 19:47 было известно, что в результате ударов погиб один полицейский, а также еще 26 полицейских и четверо гражданских пострадали. Вечером, в 22:45, в Офисе генерального прокурора проинформировали, что количество пострадавших из-за удара по Харькову увеличилось до 40 человек. Среди них: 30 сотрудников полиции, спасатель и 9 гражданских.

Кроме того, было повреждено административное здание, частные домовладения, многоэтажки, магазины и более 10 автомобилей.

По предварительным данным, российская армия ударила по городу двумя ракетами типа С-300/400.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении. 

Напомним, что вечером, 1 ноября, взрывы прогремели в Херсоне. В области воздушную тревогу не объявляли

Однако не только в этих городах, но и в Одессе были слышны взрывы. Они звучали в момент воздушной тревоги. Известно, что область атаковали разведывательные БпЛА.

Харьков полиция взрыв Нацполиция война в Украине Россия

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