Понад 240 тисяч мешканців Харківскої області залишилися без електроенергії після обстрілів росіян

Ремонт енергосистеми. Фото: Укренерго

Генеральний директор акціонерного товариства "Оператор ринку" Олександр Гавва заявив, що найскладніша ситуація зі світлом наразі в Харківській області. Мережеві відключення у середу, 17 квітня, застосовувались для понад 240 тисяч абонентів.

Про це Олександр Гавва заявив в ефірі телемарафону у четвер, 18 квітня.

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Ситуація зі світлом в Харківській області

"Найскладніша ситуація зі світлом на Харківщині", — заявив Гавва.

За його словами, Україна залучає технічну допомогу від сусудніх країн-партнерів та, за необхідності, експортує світло для них.

"Зокрема, на минулому тижні, коли у нас були нетипові для квітня теплі дні, ми ділились електроенергією в рамках технічної допомоги для Польщі", — додав Гавва.

Нагадаємо, 17 квітня у Харкові та області застосовували графіки відключення світла. До того ж було зафіксовано знеструмлення через аварію.

Також голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що енергетикам вдалося удвічі знизити наслідки атак на підстанції держрегулятора. Це стало можливим завдяки створенню двох рівнів захисту, а над третім наразі ведеться робота.