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Более 240 тысяч жителей Харьковской области остались без электроэнергии после обстрелов россиян

18 апреля 2024 13:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Более 240 тысяч жителей Харьковской области остались без электроэнергии после обстрелов россиян
Ремонт энергосистемы. Фото: Укрэнерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генеральный директор акционерного общества "Оператор рынка" Александр Гавва заявил, что самая сложная ситуация со светом в Харьковской области. Сетевые отключения в среду, 17 апреля, применялись для более 240 тысяч абонентов.

Об этом Александр Гавва заявил в эфире телемарафона в четверг, 18 апреля.

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"Самая сложная ситуация со светом на Харьковщине", — заявил Гавва.

По его словам, Украина привлекает техническую помощь от соседних стран-партнеров и, при необходимости, экспортирует свет для них.

"В частности, на прошлой неделе, когда у нас были нетипичные для апреля теплые дни, мы делились электроэнергией в рамках технической помощи для Польши", — добавил Гавва.

Напомним, 17 апреля в Харькове и области применяли графики отключения света. К тому же было зафиксировано обесточивание из-за аварии.

Также глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что энергетикам удалось вдвое снизить последствия атак на подстанции госрегулятора. Это стало возможным благодаря созданию двух уровней защиты, а над третьим ведется работа.

электроэнергия
Украина
Харьковская область
обстрелы
электроснабжение

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