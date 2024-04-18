Более 240 тысяч жителей Харьковской области остались без электроэнергии после обстрелов россиян

Ремонт энергосистемы. Фото: Укрэнерго

Генеральный директор акционерного общества "Оператор рынка" Александр Гавва заявил, что самая сложная ситуация со светом в Харьковской области. Сетевые отключения в среду, 17 апреля, применялись для более 240 тысяч абонентов.

Об этом Александр Гавва заявил в эфире телемарафона в четверг, 18 апреля.

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Ситуация со светом в Харьковской области

"Самая сложная ситуация со светом на Харьковщине", — заявил Гавва.

По его словам, Украина привлекает техническую помощь от соседних стран-партнеров и, при необходимости, экспортирует свет для них.

"В частности, на прошлой неделе, когда у нас были нетипичные для апреля теплые дни, мы делились электроэнергией в рамках технической помощи для Польши", — добавил Гавва.

Напомним, 17 апреля в Харькове и области применяли графики отключения света. К тому же было зафиксировано обесточивание из-за аварии.

Также глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что энергетикам удалось вдвое снизить последствия атак на подстанции госрегулятора. Это стало возможным благодаря созданию двух уровней защиты, а над третьим ведется работа.