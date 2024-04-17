У Харківській області ввели додаткові обмеження електропостачання

Ремонт енергосистеми. Фото: Укренерго

У Харкові та області застосовують графіки відключення світла. До того ж зафіксовано знеструмлення через аварію.

Про це повідомила пресслужба Харківобленерго у Telegram у середу, 17 квітня.

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Обмеження електропостачання в Харківській області

У Харкові застосовуються графіки погодинних відключень, які були оприлюднені напередодні.

"У Харківській області окрім погодинних відключень уведено додаткові обмеження електропостачання для усунення наслідків аварійної ситуації", — йдеться у повідомленні.

Допис Харківобленерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що енергетикам вдалося удвічі знизити наслідки атак на підстанції держрегулятора. Це стало можливим завдяки створенню двох рівнів захисту, а над третім наразі ведеться робота.

Також у 32 містах України розгорнуть мережу малої та середньої когенерації. Це потрібно для того, щоб забезпечити стабільне теплопостачання для понад мільйона мешканців багатоквартирних будинків та близько тисячі соціальних об'єктів незалежно від планових чи аварійних відключень електроенергії.