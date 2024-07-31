Успехи ВСУ на Харьковском направлении — уничтожают более 10 вражеских машин ежедневно

Более десятка машин ежедневно — успехи ВСУ по ликвидации вражеской техники в Харьковской области
Спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что украинские военные ежедневно ликвидируют более 10 единиц российской автотехники на Харьковском направлении. Речь идет не только о полностью уничтоженных автомобилях, но и о поврежденных.
Об этом Виталий Саранцев сообщил в эфире телемарафона "Едині новини" во вторник, 30 июля.
Успехи ВСУ на Харьковском направлении
"На нашем направлении враг практически не применяет технику. Он применяет только автотехнику, которая выполняет задачи логистики, то есть перемещение грузов, личного состава. Эта техника у нас достаточно активно уничтожается. То есть почти каждый день у нас более 10 авто мы либо уничтожаем, либо наносим повреждения", — отметил Саранцев.
По его словам, артиллерией и РСЗО оккупанты обстреливают только с территории России.
"Недавно было зафиксировано применение тяжелой установки "ТОС-1А". Она также применялась с территории РФ, в районе населенного пункта Тихое. Это при попытках противника продвигаться вдоль левого фланга в районе Волчанска", — пояснил спикер.
В ответ на вопрос, какая сейчас ситуация в Волчанске, Саранцев отметил, что сейчас там проходят уличные бои и россияне предпринимают безуспешные попытки продвинуться на некоторых локациях.
Ситуация в Харьковской области
Напомним, что Саранцев опроверг информацию американского Института изучения войны о прорыве российских оккупантов в Волчанске. Он подчеркнул, что ситуация там действительно сложная, однако это не соответствует действительности.
В свою очередь военный с позывным "Карат", командир отделения беспилотных летальных комплексов 116-й отдельной мобильной бригады заявил, что наиболее проблемными точками сейчас являются Купянск и Купянск-Узловой Харьковской области.
Добавим, что российские оккупанты за сутки 28 июля ударили по Харьковской области 513 раз. Это новый антирекорд обстрелов и самый высокий показатель за все время войны.
Читайте Новини.LIVE!