Успехи ВСУ на Харьковском направлении — уничтожают более 10 вражеских машин ежедневно

Украинские военные целятся во врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что украинские военные ежедневно ликвидируют более 10 единиц российской автотехники на Харьковском направлении. Речь идет не только о полностью уничтоженных автомобилях, но и о поврежденных.

Об этом Виталий Саранцев сообщил в эфире телемарафона "Едині новини" во вторник, 30 июля.

Читайте также:

Успехи ВСУ на Харьковском направлении

"На нашем направлении враг практически не применяет технику. Он применяет только автотехнику, которая выполняет задачи логистики, то есть перемещение грузов, личного состава. Эта техника у нас достаточно активно уничтожается. То есть почти каждый день у нас более 10 авто мы либо уничтожаем, либо наносим повреждения", — отметил Саранцев.

По его словам, артиллерией и РСЗО оккупанты обстреливают только с территории России.

"Недавно было зафиксировано применение тяжелой установки "ТОС-1А". Она также применялась с территории РФ, в районе населенного пункта Тихое. Это при попытках противника продвигаться вдоль левого фланга в районе Волчанска", — пояснил спикер.

В ответ на вопрос, какая сейчас ситуация в Волчанске, Саранцев отметил, что сейчас там проходят уличные бои и россияне предпринимают безуспешные попытки продвинуться на некоторых локациях.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, что Саранцев опроверг информацию американского Института изучения войны о прорыве российских оккупантов в Волчанске. Он подчеркнул, что ситуация там действительно сложная, однако это не соответствует действительности.

В свою очередь военный с позывным "Карат", командир отделения беспилотных летальных комплексов 116-й отдельной мобильной бригады заявил, что наиболее проблемными точками сейчас являются Купянск и Купянск-Узловой Харьковской области.

Добавим, что российские оккупанты за сутки 28 июля ударили по Харьковской области 513 раз. Это новый антирекорд обстрелов и самый высокий показатель за все время войны.