Понад півмільйона харків'ян без світла — в ОВА розповіли про поточну ситуацію у Харкові

Відключення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через російську ракетну атаку по Україні 22 березня у Харкові майже 700 тисяч жителів залишаються без електроенергії. У місті не працює навіть метро, система оповіщення та світлофори, однак мобільний зв'язок залишається доступним.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів у Харкові

За словами Синєгубова, російські окупанти цілеспрямовано цілили по критичній інфраструктурі міста. Загалом ворог випустив по регіону понад 15 ракет типу С-300. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.

Крім того, як повідомив голова ОВА, у місті намагаються розгорнути усі пункти Незламності. Станом на зараз функціонує 100 таких.

Загалом, ситуація у Харкові та області контрольована. За оновленими даними, внаслідок обстрілів постраждав 43-річний працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. На щастя, його стан задовільний.

Зрештою, Синєгубов попередив, що внаслідок перебоїв з електропостачанням оповіщати про повітряні тривоги будуть через звукове повідомлення на мобільні телефони. Додатково співробітники ДСНС та Нацполіції сповіщатимуть громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи місто.

Інформація про оповіщення повітряних тривог. Фото: скриншот

Коментар Терехова щодо наслідків обстрілу

За словами міського голови Ігоря Терехова, на критичній інфраструктурі міста задіяли альтернативні джерела живлення. Як наслідок — у оселях харків'ян починає зʼявлятися вода. Крім цього, 40 тисяч абонентів міста забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень.

Він також нагадав, що у місті працюють пункти видачі безоплатних гарячих обідів та центри Незламності, де є все необхідне для комфортного перебування дітей і дорослих. Станом на 12:00 останніми скористалися 2917 людей.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.

Під прицілом сьогодні, зокрема, було і Запоріжжя. Там ворог вдарив по приватному сектору, поблизу багатоповерхівки та по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС. Кількість загиблих українців збільшилася до трьох, ще 14 людей отримали поранення.