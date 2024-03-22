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Понад півмільйона харків'ян без світла — в ОВА розповіли про поточну ситуацію у Харкові

22 березня 2024 13:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Понад півмільйона харків'ян без світла — в ОВА розповіли про поточну ситуацію у Харкові
Відключення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Через російську ракетну атаку по Україні 22 березня у Харкові майже 700 тисяч жителів залишаються без електроенергії. У місті не працює навіть метро, система оповіщення та світлофори, однак мобільний зв'язок залишається доступним. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

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Наслідки обстрілів у Харкові

За словами Синєгубова, російські окупанти цілеспрямовано цілили по критичній інфраструктурі міста. Загалом ворог випустив по регіону понад 15 ракет типу С-300. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. 

Крім того, як повідомив голова ОВА, у місті намагаються розгорнути усі пункти Незламності. Станом на зараз функціонує 100 таких. 

Загалом, ситуація у Харкові та області контрольована. За оновленими даними, внаслідок обстрілів постраждав 43-річний працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. На щастя, його стан задовільний. 

Зрештою, Синєгубов попередив, що внаслідок перебоїв з електропостачанням оповіщати про повітряні тривоги будуть через звукове повідомлення на мобільні телефони. Додатково співробітники ДСНС та Нацполіції сповіщатимуть громадян через гучномовці та рації, об’їжджаючи місто.

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Інформація про оповіщення повітряних тривог. Фото: скриншот

Коментар Терехова щодо наслідків обстрілу

За словами міського голови Ігоря Терехова, на критичній інфраструктурі міста задіяли альтернативні джерела живлення. Як наслідок — у оселях харків'ян починає зʼявлятися вода. Крім цього, 40 тисяч абонентів міста забезпечені теплом завдяки роботі модульних котелень.

Він також нагадав, що у місті працюють пункти видачі безоплатних гарячих обідів та центри Незламності, де є все необхідне для комфортного перебування дітей і дорослих. Станом на 12:00 останніми скористалися 2917 людей.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок ранкових обстрілів є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях. 

Під прицілом сьогодні, зокрема, було і Запоріжжя. Там ворог вдарив по приватному сектору, поблизу багатоповерхівки та по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС. Кількість загиблих українців збільшилася до трьох, ще 14 людей отримали поранення. 

війна
Харків
росіяни
обстріли
сфера енергетики
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні
відключення світла

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