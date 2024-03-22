Более полумиллиона харьковчан без света — в ОВА рассказали о текущей ситуации в Харькове

Отключение света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за российской ракетной атаки по Украине 22 марта в Харькове почти 700 тысяч жителей остаются без электроэнергии. В городе не работает даже метро, система оповещения и светофоры, однако мобильная связь остается доступной.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов в Харькове

По словам Синегубова, российские оккупанты целенаправленно целили по критической инфраструктуре города. В общей сложности враг выпустил по региону более 15 ракет типа С-300. В настоящее время идет ликвидация последствий обстрела.

Кроме того, как сообщил глава ОВА, в городе пытаются развернуть все пункты Несокрушимости. Сейчас функционирует 100 таких.

В целом ситуация в Харькове и области контролируемая. По обновленным данным, в результате обстрелов пострадал 43-летний работник одного из объектов энергоинфраструктуры. К счастью, его состояние удовлетворительное.

В конце концов Синегубов предупредил, что в результате перебоев с электроснабжением оповещать о воздушных тревогах будут через звуковые сообщения на мобильные телефоны. Дополнительно, сотрудники ГСЧС и Нацполиции будут оповещать граждан через громкоговорители и рации, объезжая город.

Информация об оповещениях воздушных тревог. Фото: скриншот

Комментарий Терехова о последствиях обстрела

По словам мэра Игоря Терехова, на критической инфраструктуре города задействовали альтернативные источники питания. Как следствие — в домах харьковчан начинает появляться вода. Кроме того, 40 тысяч абонентов города обеспечены теплом благодаря работе модульных котельных.

Он также напомнил, что в городе работают пункты выдачи бесплатных горячих обедов и центры Несокрушимости, где есть все необходимое для комфортного пребывания детей и взрослых. По состоянию на 12:00 последними воспользовались 2917 человек.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате утренних обстрелов есть попадания и повреждения объектов генерации в разных областях.

Под прицелом сегодня, в частности, было и Запорожье. Там враг ударил по частному сектору, вблизи многоэтажки и по крупнейшей гидроэлектростанции Украины — ДнепроГЭС. Число погибших украинцев увеличилось до трех, еще 14 человек получили ранения.