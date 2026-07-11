Поповнення у Фельдман Екопарк: як доглядають новонароджених косуль

Маленька косуля. Фото: пресслужба зоопарку

Вероніка Марченко журналіст

16 червня у Харкові в Фельдман Екопарк народилися двоє косуль: дівчинка Буся та хлопчик Сеня. Наразі малюками опікуються співробітники зоопарку, адже вони потребують багато уваги. Але зараз вже до них можна пустити перших відвідувачів в особі журналістів.

Про це повідомила спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Косулі Буся і Сеня. Фото: пресслужба зоопарку

З ким товаришують новонароджені косулі

Двоє крихітних косуль, Сеня та Буся, перебувають під цілодобовим наглядом фахівців і вже стали улюбленцями всього персоналу цього зоопарку. Попри свій зовсім крихітний вік, вони вже впевнено тримаються на ніжках та з цікавістю досліджують навколишній простір.

"Сєні та Бусі вже понад три тижні. Вони такі вже активні! Вони хоч і виглядають зовсім крихітними, насправді досить-таки впевнено тримаються на ніжках, досліджують свою територію. У них вже є тут найкращі друзі — козочки. І не важливо, що вони різного виду, підвиду, але вони справді з ними товаришують", — розповіла Олена Клименко, прессекретарка Фельдман Екопарк.

Новонароджені косулі. Фото: пресслужба зоопарку

Скільки ваги набрали косулі у Фельдман Екопарк

Зараз тваринки майже цілодобово під наглядом та опікою співробітників Екопарку. Вони вже адаптувалися до нового дому та навіть демонструють свій характер. Проте оскільки тваринки ще дуже малі, вони потребують не просто постійної турботи, але й специфічного раціону. Доглядачі зоопарку годують їх буквально за годинами. За словами персоналу Фельдман Екопарк, за два тижні косулі набрали вагу майже втричі від початкової!

"Ми їх годуємо козячим молочком через кожні декілька годин. Вони помітно підросли. Спочатку вони важили 800 г, а зараз — вже близько 3 кг. Після того, як побігають, приходять у свій сарайчик, лягають і сплять. А коли настає час обідати, вони починають мене звати. Пищать, як мишки!" — поділилась спостереженнями Тетяна, доглядальниця за тваринами.

Буся і Сеня. Фото: пресслужба зоопарку

Поки що косулі Сеня та Буся ростуть за чітким розкладом. Та зовсім скоро, коли малеча зміцніє, ці тварини вийдуть у більш просторий вольєр та будуть жити зі своєю родиною. Де за ними зможуть спостерігати вже всі охочі відвідувачі Фельдман Екопарк.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Фельдман Екопарк не буде змінювати режим роботи попри заяви Олега Синєгубова про можливу евакуацію. Про це заявив директор комплексу Іван Достов. Комплекс і надалі приймає відвідувачів, але має окремий план дій на випадок критичної ситуації.

Також Новини.LIVE повідомляли, що командир підрозділу безпілотних систем 28-ої окремої механізованої бригади Сергій Ярий виступив проти евакуації Фельдман Екопарк. За його словами, удари по Екопарку є складником психологічного тиску на цивільне населення. Тож розмови про повну евакуацію можуть лише зіграти на користь ворогу.