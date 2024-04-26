Поповнення у Фельдман Екопарку — на Харківщині на світ з'явилися двоє лемурів
У екопарку "Фельдман" на Харківщині на світ з'явилися двоє кільцехвостих (котячих) лемурів. Близько п'яти місяців самка годуватиме малюків, після чого вони стануть повністю самостійними.
Про це повідомили у "Фельдман Екопарк".
Народження лемурів у Харкові
"У Фельдман Екопарк чудова новина — на світ з'явилися двоє маленьких кільцехвостих лемурчиків. Наші малюки почувають себе чудово та мають гарний апетит", — написали в екопарку, повідомляючи про народження тваринок.
Там додали, що наразі новонароджені проводять увесь час зі своєю мамою. Близько через два місяці малюки почнуть робити перші самостійні кроки, а вже за півроку стануть повністю самостійними. Весь цей час самка годуватиме їх молоком.
Нагадаємо, наприкінці березня цього року у Фельдман Екопарк, який розташований в Харківській області, повернувся амурський тигр. Тварина була евакуйована через повномасштабне вторгнення Росії в Україну та обстріли.
До слова, до парку "Тузлівські лимани" повернулися з вирію рожеві фламінго. Раніше вони вже сформували колонію, та під час війни у Нацпарку з'явилося близько 200 нових пташенят.
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